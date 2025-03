Els pagesos de Lleida esperen afectacions mínimes als fruiters per les gelades de la matinada passada

Publicat per acn Imatges de Néstor Serra / via ACN Creat: Actualitzat:

Les gelades previstes per a aquest cap de setmana a la plana de Lleida han estat finalment poc severes i els pagesos, que han passat dues nits en vetlla controlant els termòmetres, confien que les afectacions als arbres florits siguin mínimes. Després que la matinada de diumenge les temperatures quedessin contingudes, aquesta matinada de dilluns han baixat per sota dels zero graus en algunes zones del Segrià i el sud de la Noguera. Això ha obligat alguns agricultors a distribuir cremadors per les finques per intentar apujar la temperatura i a activar el reg per aspersió, un sistema amb el qual es crea una capa de gel damunt dels arbres per mirar de protegir del fred uns fruits que ja estan en fases primerenques de creixement.

Les gelades s'han produït a partir de les dues de la matinada d'aquest dilluns. Els termòmetres han arribat fins al mig grau negatiu a Seròs o fins a un grau negatiu a Alcarràs, al Segrià.

Tanmateix, s'espera que les afectacions siguin mínimes o inexistents, segons han explicat representants de les organitzacions agràries Asaja i Unió de Pagesos.

El Departament d'Agricultura ha informat que les temperatures han arribat als dos graus sota zero en fondalades i zones molt concretes, cosa que ha provocat l'activació dels sistemes antigelades. Amb tot, i gràcies a una humitat relativa elevada arran de les pluges, no s'esperen danys significatius en els cultius.

Segons Agricultura, les gelades podrien haver afectat parcialment la producció o la qualitat en alguna parcel·la o zona concreta, però la conselleria apunta que, a hores d'ara, els possibles danys no es poden observar i caldrà esperar a l'evolució de les afectacions en les pròximes hores i dies.

Quan els termòmetres són negatius i les flors dels fruiters ja estan obertes del tot, el fred les crema i això afecta considerablement el creixement de la fruita, que acaba danyada i no es pot comercialitzar. Això és el que va passar l'abril del 2022, quan les gelades van arrasar les collites de la plana de Lleida i van ocasionar importants pèrdues econòmiques.