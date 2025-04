Ajuts de 7,9 milions per als productors de pera després de la tractorada a Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Tot va bé si acaba bé, en un pacte. La conselleria d’Agricultura i les organitzacions del sector van pactar ahir a Barcelona una línia d’ajuts dotada amb 7,9 milions d’euros per als productors de pera, que l’any passat van veure com la mala floració els enfonsava les collites. L’acord va arribar després d’un intens cap de setmana de negociacions infructuoses i després que prop d’un centenar de tractors i més de cent pagesos protagonitzessin una protesta a les portes de la delegació de la conselleria a Lleida convocats per Unió de Pagesos juntament amb Asaja i el Gremi de la Pagesia.

L’acord va arribar a primera hora de la tarda a Barcelona en una reunió de la Taula Agrària encapçalada pel conseller, Òscar Ordeig, amb les organitzacions agràries: una línia de 7,9 milions per compensar els productors per la falta de floració de la pera durant la sequera, amb l’objectiu de “garantir la viabilitat de les explotacions agràries de Catalunya”. El punt clau del pacte és que es tracta d’uns fons per a tots els agricultors professionals i independentment de la varietat de pera que conreïn. Agricultura amplia així el programa, que inicialment només preveia per a la pera conferència. Contempla una ajuda màxima de 1.400 euros per hectàrea i queden cobertes les 6.200 hectàrees de pera que hi ha a Catalunya d’agricultors professionals, i que la conselleria estima que han tingut unes pèrdues mitjanes d’un 38%. Els pagesos no hauran de fer sol·licituds, però hauran de comunicar si tenen o no minimis, per tal de simplificar al màxim el procediment.

El responsable de sectors agrícoles d’Unió de Pagesos, Jaume Gardeñes, es va mostrar satisfet amb l’acord. Alhora, va demanar que la conselleria estudiï l’accés a la línia Autoliquiditat de l’Institut Català de Finances (ICF) a fi que se li pugui avançar el crèdit de l’ajuda per garantir la viabilitat de la campanya fins a la recepció efectiva d’aquesta a l’octubre.

Per la seua banda, el líder d’Asaja, Pere Roqué, va considerar l’acord com el fruit del “treball i l’esforç de tots”. Jordi Clivillé, responsable del Gremi de la Pagesia al Segrià, havia advertit durant la tractorada que els ajuts havien de ser coherents amb les pèrdues que han patit els productors, en especial aquells que tenen un monocultiu de pera.

JARC, pel seu costat, que no va participar en la tractorada però sí que forma part de la Taula Agrària, va celebrar l’acord de l’ajuda a la pera, encara que va defensar la necessitat d’imports superiors per a la varietat conferència.

Els últims comicis van tenir lloc al març del 2021. Unió de Pagesos va aconseguir el 55,39% dels vots, JARC va registrar 29,71% de les paperetes, Asaja va comptar amb l’11,20% i UPA va tenir un 2,59%. L’1,11% van ser vots en blanc.

Les pròximes eleccions al camp tindran lloc al febrer

La reunió de la Taula Agrària celebrada ahir a Barcelona va servir també per establir la data de les pròximes eleccions agràries a Catalunya, que tindran lloc el 27 de febrer. Com va recordar la conselleria, a través d’aquesta convocatòria es determina la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya.