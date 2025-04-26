AGRICULTURA
El sector reclama peritatges tancats a Agroseguro i Òscar Ordeig li demana celeritat
Primera reunió amb els agents econòmics i ajuntaments per planificar la campanya. Les pèrdues provocades per la pedra, encara per avaluar, reduiran la necessitat de mà d’obra
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va convocar ahir els agents econòmics, primer, i els ajuntaments, després, per parlar sobre la planificació de la campanya de la fruita i els efectes de la pedra al territori. L’encontre va servir per posar de manifest algunes urgències dels agricultors, en especial la necessitat que que Agroseguro tanqui els màxims informes de danys possibles, perquè els productors puguin prendre decisions i minimitzar costos.
Des d’Unió de Pagesos, Jaume Gardeñes i Carol Aixut van apressar que almenys es faci amb les finques que tenen danys en un 80% de la fruita o més. En la mateixa línia es va pronunciar des d’Asaja Jordi Vidal, que va dir que aquesta és una de les grans preocupacions en aquest moment.
Per la seua part, Ordeig es va referir a la calamarsada que, calcula, ha afectat 40.000 hectàrees a Lleida, de les quals entre prop de 5.000 tenen danys que se situen entre el 80 i el 100%. “Aquesta reunió de la campanya agrària ha estat marcada inevitablement per la calamarsada. En aquest moment, i amb tota prudència, hem d’ajudar que Agroseguro faci els peritatges al més ràpid possible i serà a través de la Taula Agrària, amb el Govern i les organitzacions, que definirem quins seran els ajuts per als agricultors”, va assegurar.
“Estem orgullosos de ser una referència a Europa en producció de fruita, però també hem de ser-ho perquè anem tots a l’una i perquè destinem les inversions necessàries en protecció, a través de xarxes antipedra, per exemple, perquè això passarà, en el futur encara més, i hem d’estar preparats.”
En les reunions amb el sector i amb els ajuntaments es coincidia en la preocupació pels efectes de la pedra, però alhora es valorava la rapidesa amb què des de la conselleria s’ha “trepitjat el territori” analitzant la situació, a banda d’anunciar mesures.
Això no evita que els agricultors estiguin preocupats per una pedra atípica que els obligarà a treballs d’aclarida i tractaments específics, incrementant els costos, asseguren, amb menys collita.
Ara, ni Administració ni sector s’aventuren a avaluar quines seran les necessitats de mà d’obra d’una campanya que fa tan sols una setmana es preveia bona en volums de producció i que s’ha quedat minvada amb el pas del front de pedra de fa just una setmana.
El conseller Òscar Ordeig va destacar que la campanya agrària d’aquest any és la que s’encara “amb més recursos i més coordinació entre les institucions i el sector”. Va desgranar les mesures avançades la setmana passada, com a incorporació de 77 dinamitzadors per facilitar informació, assistència i coordinació dels treballadors temporers. També els ajuts per a allotjaments que, com a novetat, preveu suports econòmics per llogar habitatges.
El nou alberg de Seròs obrirà ja la setmana que ve
El nou alberg temporal que el Govern va anunciar per acollir temporers que no disposin d’allotjament durant la campanya de la fruita obrirà a Seròs la propera setmana. Amb quaranta places, està situat en un entorn “apartat” del nucli de la població i serà gestionat per una empresa privada. Estarà disponible al maig i al setembre per complementar el dispositiu que habilita a la Paeria de Lleida durant els mesos de juny, juliol i agost.