Publicades les reduccions a l’IRPF per a 48.500 agricultors i ramaders catalans
El conjunt de les reduccions previstes suposa una rebaixa de la base imposable estimada en 54 milions d’euros a Catalunya
El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat l’ordre del Ministeri d’Hisenda per la qual es redueixen els índexs de rendiment net aplicables en el sistema d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) del 2024, el sistema de mòduls, 48.500 per a agricultors i ramaders catalans. En un comunicat aquest dimecres, el Ministeri ha explicat que el conjunt de les reduccions contemplades suposa una rebaixa de la base imposable estimada en 54 milions d’euros a Catalunya.
Els agricultors i ramaders que tributen pel sistema de mòduls podran aplicar-se una reducció del 5% en el rendiment net en la seua declaració de la renda. Els agricultors i ramaders poden beneficiar-se d’altres deduccions com l’índex aplicable a les activitats ramaderes que alimentin el bestiar amb pinsos i altres productes adquirits a tercers que representin més del 50% de l’import dels consumits.
També és aplicable el coeficient corrector per ús d’electricitat per al reg, amb una reducció d’un 25% del rendiment net, i es manté la minoració en el rendiment net del 35% per l’adquisició de gasoil agrícola, i del 15% per la compra de fertilitzants aplicada en els dos anys anteriors.