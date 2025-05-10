La campanya de la cirera al Baix Segre arrenca amb bones perspectives i amb una afectació "mínima" per les pedregades
La collita d'albercoc es preveu lleugerament inferior a la de l'any passat en alguns casos i amb fruits de bons calibres
Pagesos del Baix Segre han donat el tret de sortida a la campanya de la cirera amb bones perspectives de producció. Francesc Pena, productor de Seròs (Segrià), ha explicat que els danys de les pedregades en finques de cirerers han estat "insignificants" i que les pluges del mes d'abril han afectat "molt poc la qualitat del fruit". Tot i això, l'aigua ha afectat les varietats més primerenques amb calibres "inferiors" a la resta. "Els arbres fruiters necessiten una temperatura adequada perquè el fruit creixi i enguany això no s'ha donat", ha dit Pena. D'altra banda, també ha començat la collita de varietats primerenques d'albercoc, amb una producció que en alguns casos es preveu lleugerament inferior a la de l'any passat per la calamarsada.