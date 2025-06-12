La nectarina que obre un meló, així és l'operació 'Mochilo': un pagès detingut a Lleida per cultivar una varietat protegida
La Guàrdia Civil ha detingut un agricultor del Segrià acusat d'un delicte contra la propietat industrial per reproduir nectarines 'nectadiva' sense autorització
La Guàrdia Civil ha detingut aquest dissabte a un agricultor a Lleida com a presumpte autor d'un delicte contra la propietat industrial. L'acusat, un pagès de la comarca del Segrià, hauria realitzat activitats de "producció, comercialització, venda, possessió, reproducció i multiplicació" d'una varietat vegetal registrada de nectarina sense disposar de les autoritzacions necessàries per explotar-la, segons han informat fonts de l'institut armat.
Agricultura i ramaderia
redacció
La investigació es va iniciar el passat mes de febrer quan els agents van inspeccionar una plantació d'una empresa agrícola a la comarca del Segrià. Durant aquesta inspecció, els agents van prendre mostres que, després de ser analitzades, van revelar coincidències genètiques entre els arbres de l'explotació i la varietat protegida de nectarina coneguda com a "nectadiva", patentada per l'empresa francesa Agreo Selections Fruit.
El que fa especialment rellevant aquest cas és la magnitud de l'operació: s'han identificat prop de 5.000 arbres distribuïts en tres parcel·les diferents de l'explotació agrícola que presentaven aquestes coincidències genètiques. Segons detallen les fonts oficials, no es tractava d'arbres complets de la varietat protegida, sinó que el pagès hauria realitzat "actes de reproducció i condicionament mitjançant empelts o inoculacions" en arbres d'altres varietats no registrades.
Com funciona la protecció de varietats vegetals i per què és important?
Aquest tipus d'accions constitueixen una infracció greu, ja que el pagès no disposava del "consentiment dels propietaris dels títols de protecció" ni havia "pagat als titulars el cànon corresponent" per l'ús d'aquesta varietat vegetal. En el món agrícola, les noves varietats vegetals són el resultat de complexos processos d'investigació i desenvolupament que poden durar anys i comportar inversions milionàries.
La protecció de varietats vegetals funciona de manera similar a les patents industrials. Els obtentors (empreses o institucions que desenvolupen noves varietats) poden registrar les seves creacions i obtenir drets exclusius durant un període determinat. Això els permet recuperar la inversió realitzada i continuar amb noves investigacions. Els agricultors que vulguin cultivar aquestes varietats protegides han d'adquirir el material vegetal autoritzat i, en molts casos, pagar royalties per la seva comercialització.
En el cas de la nectadiva, es tracta d'una varietat amb característiques específiques quant a sabor, textura, resistència a malalties i capacitat de conservació, que la fan especialment valorada al mercat. Aquestes qualitats són precisament les que justifiquen la seva protecció legal i el pagament de drets als seus creadors.
Implicacions legals i possibles sancions per a l'agricultor
Aquest episodi obre un interessant debat jurídic en el sector agrari, ja que s'emmarca en l'àmbit de les infraccions contra la propietat industrial per tractar-se de l'ús de material procedent d'objectes patentats, en aquest cas varietats d'arbres fruiters.
El Codi Penal castiga amb penes de fins a quatre anys de presó i quantioses multes l'ús d'un "signe distintiu idèntic o confusible" d'un article patentat. Segons han explicat fonts judicials consultades, el cas podria comportar no només sancions penals sinó també indemnitzacions per danys i perjudicis a favor de l'empresa propietària dels drets d'explotació.
El detingut va quedar en llibertat després de prestar declaració a les dependències policials, però s'enfronta a un procés judicial que podria tenir greus conseqüències. A més de les possibles penes de presó i multes, també podria veure's obligat a destruir tots els arbres afectats, la qual cosa suposaria una pèrdua econòmica considerable.