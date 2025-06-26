La collita de pera catalana creixerà, però serà un 7% menor a la mitjana
Segons dades d’Afrucat des del congrés Interpera celebrat a Bèlgica. Previsions que no tenen en compte encara els danys produïts per les últimes calamarsades
L’Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (Afrucat) estima que Catalunya recuperarà un 43% de la collita de pera la pròxima campanya amb més de 100.000 tones, però que la producció d’aquesta fruita de llavor encara serà un 7% inferior a la mitjana dels últims cinc anys, en el període 2020-2024. Així ho va apuntar ahir la patronal en el congrés internacional Interpera a Bèlgica.
Malgrat tot, aquesta primera estimació no contempla les últimes calamarsades que, segons el departament d’Agricultura, haurien afectat unes 1.120 hectàrees de fruita dolça amb danys d’entre el 20 i el 40%. Segons Afrucat, la collita de pera d’aquest any arribarà sense estocs a les cambres i amb unes perspectives “moderadament optimistes”.
El director general d’Afrucat, Manel Simon, va indicar que això es deu a “la recuperació parcial del potencial productiu de pera, que permetrà proveir adequadament els clients” i al fet que no “s’encavalcarà producció de l’any passat amb la nova collita perquè s’està acabant la campanya amb les cambres buides”.
Les dades mostren una recuperació de les varietats conference, williams & barlet –sense arribar al seu potencial–, mentre que les peres d’estiu –llimonera, ercolini i nlanquilla, menys afectades, a la passada campanya– presenten una previsió de collita lleugerament inferior a la de l’any passat.
Segons va assenyalar l’associació, el continent europeu presenta una recuperació generalitzada de les previsions de collita de pera amb l’excepció de França, que preveu un descens del 9% de la producció, fins a les 124.000 tones, per una elevada caiguda fisiològica de fruits.
A l’Estat espanyol les primeres estimacions de collita apunten a un increment del 31%, amb una producció d’unes 320.000 tones. Pel que fa a Bèlgica, l’augment se situaria en el 25% i una previsió al voltant de les 317.000 tones. També preveuen una recuperació productiva a Itàlia i els Països Baixos.
Els danys en la floració, les gelades i les calamarsades puntuals són els principals factors que impediran aquest any aconseguir el potencial productiu europeu, segons es va destacar en el congrés d’Interpera.