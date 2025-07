La Cooperativa d’Ivars va tancar el 2024 amb un benefici de 13 milions

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La Cooperativa d’Ivars va tancar l’any 2024 amb una facturació de 241 milions d’euros i uns beneficis de més de 13 milions. Així ho va informar ahir durant la seua assemblea general ordinària celebrada a Ivars d’Urgell, on es van presentar els principals eixos d’actuació i inversions iniciades durant l’exercici passat i les previstes per a aquest. La cooperativa, que compta amb 2.378 socis actius i 2.142 col·laboradors, va assolir durant l’exercici anterior una producció rècord de 343.571 tones de pinso compost entre les seues tres fàbriques (Torregrossa, Ivars i La Fuliola), malgrat que els efectes de la sequera el volum d’entrades de cereal per part dels socis no va aconseguir recuperar els nivells anteriors a 2022. En concret, l’entitat va rebre 43.955 tones de cereal, un 69% més que l’any anterior, majoritàriament blat (16.084) i ordi (20.834). Les de panís, per la seua part, es van quedar en les 2.886 tones, a causa que és un cultiu que requereix més recursos hídrics. A causa d’això l’autoproveïment de la cooperativa va veure reduïdes les seues xifres habituals un 12%.

Respecte a la comercialització de bestiar, la Cooperativa continua sent un referent al sector boví, venent el 2024 un total de 40.818 caps. A més, es van portar a l’escorxador 318.909 porcs i 1.031.914 pollastres. L’entitat combina aquesta activitat comercial amb la consolidació i ampliació de les seues granges experimentals de vedells (la Mamonera Inglada i la Granja d’engreixament Montsià) i les de verres reproductores, com la de Valfarta, premiada en els Premis Porc d’Or.

Els serveis oferts per la cooperativa arriben a unes 4.000 famílies de tota la província, especialment de la comarca del Pla d’Urgell. Un exemple d’això és el que ofereix la Secció de Crèdit, amb un volum de dipòsits de més de 54,5 milions d’euros i que explica amb tres oficines, a Ivars, Castellserà i la Fuliola.

Respecte als projectes de futur, l’entitat invertirà al llarg d’aquest any 4 milions d’euros per incrementar fins a en un 10% el volum de producció de pinso i millorar l’eficiència de les seues tres fàbriques, continuant també el camí cap a la digitalització i la tecnificació.

Sobre aspectes mediambientals, la cooperativa ha invertit també en la producció per a l’autoconsum d’energia elèctrica renovable que ha evitat l’emissió de més de 75 tones de CO2.