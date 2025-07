Un estudi de Damm i Agrotecnio busca augmentar la resistència de l'ordi davant els cops de calor i el rebrot precollita

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Millorar la resiliència de l'ordi davant el canvi climàtic és l'objectiu del projecte 'ResOrMa' impulsat pel grup cerveser Damm i la malteria la Moràvia, juntament amb Semillas Batlle, Cupasa i Agrotecnio. Concretament, la iniciativa preveu millorar la resistència de la planta davant els cops de calor i el rebrot precollita provocat per les pluges, factors que afecten directament la qualitat d'aquestes matèries primeres necessàries per a la producció de cervesa. El projecte preveu estudiar l'impacte d'aquests fenòmens a la qualitat de la planta, classificar les varietats segons la seva tolerància i buscar-ne de noves que es puguin homologar. Els investigadors han testejat camps de Bell-lloc d'Urgell (Pla d'Urgell) i Gimenells (Segrià).

L'estudi preveu mitigar els efectes del canvi climàtic en cultius d'ordi per garantir-ne la sostenibilitat en els pròxims anys. "Els cops de calor cada cop són més recurrents i més llargs, i les pluges són més freqüents en època de pre-collita. Això fa variar la qualitat de la planta i la seva capacitat de germinar gra. Aleshores, el procés productiu que es basa en germinar l'ordi no el podem fer amb la qualitat que desitjaríem per fer cervesa", ha explicat la responsable de producció i medi ambient de la malteria la Moràvia del grup Damm, Neus Prieto.

Per tal d'evitar pèrdues econòmiques per tota la cadena de valor, el projecte aborda els cops de calor durant les etapes reproductives del cultiu i les pluges durant la primavera tardana i principis d'estiu. Així, els investigadors han experimentat als laboratoris amb pluges artificials i han modificat les condicions climàtiques de les parcel·les en experimentació. "Muntem unes estructures de fusta per sobre les espigues i les cobrim per generar un efecte hivernacle. Quan s'omple el gra generem cops de calor i analitzem com respon la planta", ha dit l'investigador d'ICREA Agrotecnio-UdL, Gustavo A. Slafer.

Els experiments s'han dut a terme en camps de Bell-lloc d'Urgell (Pla d'Urgell) i Gimenells (Segrià) per veure com respon la planta en ambients i sòls diferents.

A banda de catalogar el nivell de resiliència de les varietats actuals que hi ha disponibles al mercat, el projecte també preveu planificar noves estratègies de cultiu per millorar la producció. "Potser hem de començar a fer les coses diferents, ja ens anem adaptant campanya rere campanya, però cal identificar què podem fer per augmentar la qualitat de l'ordi", ha assenyalat Prieto.

A falta de conclusions, el projecte també preveu identificar noves varietats més resistents i per catalogar-les com a cerveseres. L'estudi, que compta amb la col·laboració del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, s'allargarà fins al maig del 2026.