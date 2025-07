El sector porcí guanya de mitjana, entre gener i juny, 37 € per porc

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Els productors de porcí han tingut un benefici mitjà de 37 euros per cada porc que han enviat a l’escorxador durant el primer semestre de l’any. Així ho va afirmar ahir el sindicat Unió de Pagesos, que va considerar positiu el balanç dels sis primers mesos de l’any, malgrat que el marge de benefici s’ha reduït un 16% en comparació amb el mateix període del 2024 i després de dos anys amb marges molt bons. Això és a causa d’un descens del preu mitjà per quilo de carn, ja que s’ha produït un increment de l’oferta pel creixement de la producció tant a nivell estatal com a nivell global, on guanyen força països com el Brasil o Rússia.

A la llotja de Mercolleida el preu del quilo de carn s’ha xifrat de mitjana entre el gener i el juny en 1,699 euros, cinc cèntims per sota dels 1,755 euros que es pagaven durant el mateix període de l’any passat. Aquest descens dels preus s’aguditza amb un increment del 2,2% del cost de producció degut, principalment, a l’encariment del pinso, la qual cosa ha fet que la despesa se situï en 1,37 euros per quilo de carn, un cèntim més que en el primer semestre del 2024.

Segons va destacar el responsable del sector porcí d’UP, Rossend Saltiveri, malgrat que els resultats continuen sent positius, la tendència va a la baixa i caldrà esperar a veure l’impacte que pugui tenir en els propers mesos l’alça de costos i la implementació de les noves normatives que ha d’afrontar el sector, com la de benestar animal o la modificació sobre les emissions.

Durant aquest primer semestre de l’any, i per cinquè consecutiu, Espanya, que ha aconseguit mantenir-se lliure de focus de Pesta Porcina Africana (PPA), a diferència d’altres països com Alemanya, s’ha consolidat com el primer país exportador de la UE de carn i derivats porcins, amb a prop de la meitat de la producció. Aquest mercat i el de la Xina són les dos principals destinacions de les exportacions catalanes, que enguany han arribat als 952,9 milers de tones, quantitat que representa uns 2.959,8 milions d’euros. A nivell global, tanmateix, baixa de la tercera a la cinquena posició, a causa de l’increment de la producció en països com el Brasil.

UP també va alertar de la tendència a la concentració de granges que s’està donant en els últims anys en mans de grans empreses, a causa que la producció no acompanya l’increment dels sacrificis.

Tecnologia punta i ús de la IA per modernitzar les granges de porcí

La transformació digital del sector porcí va centrar la jornada Breakfast4Inno que organitzen Agrotecnio i el Parc Agrobiotech de Lleida. En l’esmorzar d’aquest mes, celebrat ahir, els experts van explorar les solucions tecnològiques emergents en les denominades granges intel·ligents. Els ponents, el catedràtic de la UdL, Lluís Miquel Pla, i el responsable de genètica i R+D+I a Selecció Batallé, Josep Reixach, van compartir els resultats de diversos projectes pilot que integren el monitoratge en temps real, l’automatització de processos i l’aplicació de la intel·ligència artificial en les explotacions ramaderes (vegeu la pàgina 3). Una de les innovacions destacades va ser el desenvolupament de bessons digitals per a la gestió de l’engreixament porcí, una solució que permet integrar dades de múltiples fonts per generar informació d’alt valor estratègic. A l’acte va assistir una trentena de persones.