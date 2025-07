Un oli amb aromes de la lluna a l'Espluga Calba: “vam fer l’oli en cinc dies de fruit”

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

“Fa 24 anys que faig oli a l’Espluga Calba i mai no n’havia sortit un com aquest. No li trobàvem explicació, però després vaig mirar el calendari lunar i vaig veure que ho havíem fet en dies de fruit. Vist el resultat, l’any que ve treballarem aquest tema”, explica Eduard de Cal Trencapinyes, un dels dos mestres de trull (l’altre és Mohamed) de la cooperativa d’aquesta localitat de les Garrigues, la més petita de la comarca, sobre el procés d’elaboració de l’Spelunca.

El líquid va ser declarat, amb una qualificació de 9 sobre 10, Millor Oli d’Oliva Verge Extra en la categoria Fruitat Madur als Premis Aliments del ministeri d’Agricultura, i fa uns dies va obtenir la Medalla d’Or (Gold Award) a l’Olive Japan International Extra Virgin Olive Oil Competition, un dels certàmens oleícoles de més prestigi del món, una cosa que el confirma com un fora de sèrie.

“És extraordinari que la cooperativa del poble, que aglutina gairebé totes les famílies de l’Espluga, sobresurti d’aquesta manera. És la primera vegada que es presenten a un concurs”, assenyala Lluís Amat, regidor de Promoció Econòmica.

La cooperativa, que l’any passat va produir 125.000 quilos d’oli, va començar a moldre olives a mitjans de novembre. “Vam triar fer un oli verd i vam seleccionar les olives. Com més aviat es molen més aroma té l’oli. I l’any era molt bo, però mai no havia sortit un oli amb tanta intensitat i tanta complexitat aromàtica com aquest”, assenyala el mestre. Les anàlisis que van fer els tècnics de l’IRTA, amb el qual col·labora l’entitat, ja apuntaven en aquesta direcció. Tanmateix, el que no trobaven era una explicació: “va coincidir que vam fer l’oli en cinc dies de fruit. Va coincidir, va ser una carambola”.

I què és això dels dies de fruit? “La gent es queda amb el creixent i el minvant, però hi ha dos movimentos més: l’ascendent i descendent sobre la línia de l’horitzó i el de la més gran o menor proximitat a la Terra”, explica Eduard.

“La combinació d’aquests tres moviments dona lloc a quatre tipus de dies, que tenen a veure amb els quatre elements: arrels (terra), fruit (foc), full (aigua) i flor (aire). Això marca les tasques que cal fer cada dia. I també hi ha dies en què no s’ha de treballar el camp perquè el sol interfereix en la lluna i crea nòduls” al creuar-se les òrbites, anota.

“La gent que es dedica a la biodinàmica i a l’agricultura ecològica es fixa en aquests cicles, comença a tenir-los en compte en el seu treball”, afegeix el mestre trullaire, que també es dedica a la producció d’oli ecològic. Això porta a concentrar el treball en la terra i les branques en els dies d’arrel o als productes d’hort en els de fulla, per exemple.

“Tot això és cíclic”

“El dia de fruit has de recollir les olives perquè és quan millor i amb més aroma es troben. Tot això està mesurat perquè és cíclic. Hi ha calendaris lunars”, explica.

“Vam elaborar l’oli només en dies de fruit, i ens vam adonar que la complexitat aromàtica de les olives és molt més intensa que si ho fas un altre dia. Per això ens va sortir un oli tan excepcional”, resumeix.