“La nova PAC retallarà un 23% els fons per a Espanya”, alerta JARC

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La proposta de la Comissió Europea per al pròxim període de la PAC (2027-2032) suposarà una retallada de fons d’un 23% per a Espanya. Així ho va calcular ahir el membre de les executives de JARC i COAG i conseller del Comitè Econòmic i Social Europeu, el lleidatà Jaume Bernis. Brussel·les preveu passar d’un resupòsit de 386.0000 milions d’euros en l’últim període a 300.000. A més, va alertar que projecta la “renacionalització de la PAC”. Brussel·les, va dir, pretén que siguin els estats els que compensin la rebaixa de fons, amb la qual cosa es poden donar greuges o diferències entre agricultors de diversos territoris en funció de l’aportació dels pressupostos nacionals. Va arremetre contra el projecte de Brussel·les d’eliminar l’anomenat segon pilar de la PAC, referit al desenvolupament rural, per fusionar-lo amb el primer, els ajuts directes. A la pràctica, suposarà deixar en mans dels estats bona part de l’elecció a què es destina el pressupost i es poden donar casos de disparitat entre països amb les seues polítiques. El rebuig d’aquesta proposta es va plasmar ahir en una manifestació d’agricultors i ramaders a Brussel·les amb centenars de participants. Bernis es va preguntar com podran afrontar els agricultors i ramaders les exigències creixents de l’Administració europea en diferents aspectes, com els mediambientals, amb una retallada de fons. “Ens hi juguem la seguretat alimentària”, va dir.

La Comissió planteja un pressupost de 2 bilions d’euros per a la Unió Europea en el període 2028-2034, la qual cosa representa un lleuger increment respecte als comptes actuals, malgrat que la major part d’aquesta pujada anirà destinada al pagament del deute.

D’altra banda, el president de JARC, Joan Carles Massot, es va reunir ahir amb el president, Salvador Illa, i va posar de manifest l’alerta del sector per aquest projecte de la PAC. També van analitzar les conseqüències que pot tenir el finançament singular per a Catalunya, en el marc de les demandes fiscals de l’organització agrària per exemple per donar suport als joves agricultors. Així mateix, van aprofitar per tractar la gestió territorial per evitar l’impacte devastador dels incendis.