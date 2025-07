Afrucat i Eurecat s’uneixen per transformar la fruita

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Afrucat i el centre tecnològic Eurecat Lleida han formalitzat una col·laboració estratègica per accelerar el desenvolupament de solucions tecnològiques avançades que donin resposta als reptes del sector fructícola. En paraules de la presidenta d’Afrucat, Montse Baró, “la innovació orientada a millorar la productivitat és una tasca clau al nostre sector”. Per la seua part, el director general d’Eurecat, Xavier López, va destacar que “aquest acord reforça l’aposta d’Eurecat per contribuir a la transformació del sector”. En una primera fase, es prioritzarà la robotització i automatització en les explotacions agràries i es podrà ampliar a altres iniciatives com la gestió integral predictiva basada en IA, la gestió intel·ligent de l’aigua i de l’energia, la nutrició i la salut vegetal, o la transició cap a models productius circulars i sostenibles.