AGRICULTURA
Les organitzacions titllen la campanya agrària d’exemplar
Defensen que els agricultors compleixen laboralment i socialment. Denuncien la persecució d’Inspecció de Treball
La campanya agrària d’aquest any a la demarcació de Lleida transcorre sense incidents de gran rellevància tant a nivell de seguretat com a nivell laboral, segons es va posar de manifest ahir durant la reunió de la comissió de coordinació de seguiment convocada per la delegació territorial del Govern català. Les organitzacions agràries van insistir a destacar que la gestió que fan els agricultors del territori és “exemplar”, ja que compleixen al peu de la lletra totes les obligacions laborals i socials amb els temporers i els altres treballadors, i van denunciar que Inspecció de Treball els intenta pressionar i criminalitzar quan el seu personal arriba a les finques acompanyat per agents de la Guàrdia Civil per comprovar la situació dels treballadors. En aquest sentit, el president d’Asaja Lleida, Pere Roqué, va afirmar que “la campanya de la fruita dolça a Lleida és exemplar i un mirall davant la resta de campanyes que es fan a Espanya”. Per la seua part, Néstor Serra, coordinador de l’organització agrària de Unió de Pagesos al Segrià, va demanar posar el focus en les ETT, que “són les que cometen més irregularitats”. També van sol·licitar que facin públiques les dades de les inspeccions.