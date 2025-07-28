AGRICULTURA
La plaga de mosca negra està controlada, però ara preocupa la del trips
Un insecte que danya la pell de les nectarines
La plaga de mosca negra, un insecte que pica la fruita i fa que es podreixi, està aquesta campanya sota control, segons afirma el líder de la sectorial de fruita dolça de JARC, Sergi Balué, que va destacar que l’afectació és “escassa” gràcies a la lluita combinada entre la captura massiva a través de les trampes habilitades als arbres, els insecticides que apliquen els agricultors i el clima.
Tanmateix, enguany s’estan trobant una proliferació del trips o tisanòpter, un petit insecte que afecta majoritàriament la nectarina i que provoca la descoloració del fruit i que s’està convertint en un veritable mal de cap. Balué assegura que “cada any n’hi ha més i controlar-lo es fa molt difícil”. En aquest, sentit apunta que els pocs insecticides autoritzats per combatre’l “ja no funcionen a gaires finques” i lamenta que el sector està “desarmat” per combatre aquest insecte. Per això, reclama l’autorització de més insecticides i productes que s’apliquen en altres països com Itàlia, Grècia o França.
“Europa és la regió més restrictiva del món en aquest sentit, però és incoherent que un producte que s’aplica a França no es pugui aplicar aquí”, denuncia.
Mentre que la mosca negra afecta sobretot la zona del Baix Segre, el trips té presència a tot el pla de Lleida i té preferència per la fruita sense borrissol, com les nectarines. L’insecte, que viu a terra, s’alimenta de la dolçor de la fruita i en provoca la descoloració. “No té efectes en el gust, l’aroma o la qualitat de la fruita”, remarca Balué, que assenyala que és l’afectació estètica la que comporta problemes, ja que les comercialitzadores no accepten fruita amb aquest tipus d’imperfeccions.