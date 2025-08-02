Lleida, la granja de Catalunya: 10 porcs per habitant i la meitat dels pollastres d’engreix de la comunitat
La província concentra més de 4,5 milions de porcs i 11,8 milions de pollastres, dades que la situen com a referent estatal en producció ramadera
La província de Lleida es confirma com un epicentre ramader de primer ordre a Espanya. Segons les últimes dades oficials, les granges lleidatanes allotgen 4.589.753 porcs, xifres que la situen com la segona província amb més cens porcí del país, només superada per Osca que compta amb 5 milions d’exemplars.
Agricultura i ramaderia
Lleida, segona potència en producció porcina però vuitena en sacrificis
Segre
Paral·lelament, Lleida destaca al sector avícola amb prop d’11,8 milions de pollastres d’engreixament, la qual cosa representa més del 14% de la producció total espanyola, consolidant-se com la gran granja catalana en un territori que compta amb 454.503 habitants segons les dades de l’Idescat al tancament de 2024.
El contrast entre la població humana i animal a Lleida resulta especialment cridaner. Amb més de 4,59 milions de porcs per a una població humana que supera per poc els 450.000 habitants, la ratio se situa en aproximadament 10 porcs per cada resident. Aquesta desproporció reflecteix la importància estratègica del sector ramader en l’economia provincial, que ha experimentat un creixement sostingut durant l’última dècada. Les dades proporcionades pel Ministeri d’Agricultura confirmen que Lleida només és superada per Osca quant a producció porcina, destacant el pes d’ambdues províncies en el conjunt del sector a nivell estatal.
En l’àmbit de l’avicultura, Lleida destaca com la gran granja catalana. Segons les dades més recents de la Conselleria d’Agricultura, la província acull prop d’11,8 milions de pollastres d’engreix, sobre un total de més de 23,7 milions a tot Catalunya. Això significa que Lleida concentra aproximadament el 50% de la producció avícola catalana, reforçant la seua posició com a principal nucli productor de la comunitat autònoma.
A nivell estatal, la rellevància de Lleida és igualment significativa. Amb el 14% dels pollastres d’engreix de tot l’Estat, la província se situa entre les principals zones productores d’Espanya. Aquest lideratge al sector avícola complementa la seua forta posició en el porcí, configurant un potent complex ramader que constitueix un dels motors econòmics de la província.