Afrucat diu que el sector "fa el possible" per adaptar la feina al camp segons les condicions meteorològiques

L'entitat demana "prudència" perquè l'autòpsia del temporer mort al Segrià en plena onada de calor "no és definitiva"

La presidenta d'Afrucat, Montse Baró, ha dit que el sector "fa tot el possible" per minimitzar els riscos dels treballadors de la fruita al camp, després de la mort d'un temporer al Segrià aquest dilluns en plena onada de calor. Baró ha dit que es tracta d'un fet "molt desagradable" pel sector i ha demanat "prudència" perquè l'autòpsia de l'home que va perdre la vida "és preliminar i no la definitiva".

En tot cas, la presidenta d'Afrucat ha apuntat a l'ACN que el sector adapta les condicions de treball i els horaris de collita a les condicions meteorològiques i que s'analitzaran les "possibilitats de millora" en aquest sentit. "Primer és la seguretat dels treballadors i del pagès que també està collint amb les mateixes condicions", ha dit.

