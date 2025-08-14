Unió de Pagesos defensa que la majoria d'agricultors "fan les coses bé" i denuncia la "criminalització" del sector
El sindicat agrari lamenta que s'estigui "assenyalant" els agricultors arran de la mort del temporer i ha demanat a la UGT i a CCOO que posin el focus sobre les ETT
Agricultors han començat avui a recollir pera conference abans de les sis del matí
La Unió de Pagesos ha defensat aquest dijous que la majoria d'agricultors compleixen la normativa vigent de prevenció de riscos laborals al camp i lamenta que s'estigui "assenyalant" i "criminalitzant" el sector arran de la mort d'un temporer dilluns al Segrià arran de la intensa calor.
Des Alcarràs, el sindicat ha recordat que les inspeccions detecten molt poques infraccions al camp i ha demanat a la UGT i a CCOO que posin el focus sobre les ETT, a les quals acusa de "no treballar en alguns casos de forma correcta".
En cas que el Govern plantegés limitar la feina al camp en situacions de calor extrema, el sindicat ha apuntat que el sector té clar que s'ha d'adaptar al canvi climàtic, però vol negociar-ho perquè "la fruita s'ha de collir".
Inici de la collita abans de les sis del matí
D’altra banda, alguns agricultors han decidit començar a treballar a primera hora del matí, entre les cinc i mitja i les sis. En una mesura acordada amb els temporers, s’eviten les fortes calors de la tarda i asseguren que la fruita també surt beneficiada perquè arriba a menor temperatura a les cambres (vegeu el vídeo principal).
Aquests dies comença a Lleida la campanya de la pera conference, la més important. La producció s’ha incrementat i s’esperen més de 52.800 tones, segons la conselleria d’Agricultura i Afrucat. A més, la qualitat de la pera aquest any és excel·lent.
Agricultura i ramaderia
Entitats socials es concentraran aquest dijous a la tarda a Lleida per la mort del temporer d'Alcarràs
redacció