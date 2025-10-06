SEGRE
Última Hora

L'home acusat de violar la seua filla de 21 anys queda en llibertat provisional

Imatges de la manifestació a Lleida contra l'avenç dels macroprojectes energètics a Ponent

Clam social d’entitats rurals i ecologistes en defensa de la vida rural

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energèticsPAU PASCUAL

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energèticsPAU PASCUAL

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energèticsPAU PASCUAL

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energèticsPAU PASCUAL

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energèticsPAU PASCUAL

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energèticsPAU PASCUAL

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energèticsPAU PASCUAL

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energèticsPAU PASCUAL

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energèticsPAU PASCUAL

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energèticsPAU PASCUAL

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energèticsPAU PASCUAL

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energèticsPAU PASCUAL

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energèticsPAU PASCUAL

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energèticsPAU PASCUAL

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energèticsPAU PASCUAL

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energèticsPAU PASCUAL

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energèticsPAU PASCUAL

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energèticsPAU PASCUAL

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energèticsPAU PASCUAL

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energèticsPAU PASCUAL

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energèticsPAU PASCUAL

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energèticsPAU PASCUAL

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energèticsPAU PASCUAL

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energèticsPAU PASCUAL

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energèticsPAU PASCUAL

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energèticsPAU PASCUAL

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energèticsPAU PASCUAL

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energèticsPAU PASCUAL

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energèticsPAU PASCUAL

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energèticsPAU PASCUAL

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energèticsPAU PASCUAL

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energèticsPAU PASCUAL

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energèticsPAU PASCUAL

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energèticsPAU PASCUAL

Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics

El més llegit

tracking