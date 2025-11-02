MAQUINÀRIA
Un tractor totalment elèctric per a fruiters i vinya
Comercialitzat per la marca Fendt, té una autonomia d’entre cinc i sis hores . És menys sorollós i més eficient
La firma Fendt ha presentat el seu primer tractor totalment elèctric a punt per comercialitzar-se a tot Europa, una màquina orientada a la feina en fruiters i vinya que, segons la marca, deixa de ser “prototip” per convertir-se en “una realitat comercial”. “La gran diferència està sota el capó: no hi ha motor de combustió, sinó un paquet de bateries i un motor elèctric, amb la nostra transmissió Vario”, va explicar Mario Lallana, enginyer de producte de Fendt, durant la demostració.
El fabricant xifra l’autonomia de treball al voltant de cinc o sis hores amb eines habituals i combina dos modes de càrrega. “En càrrega contínua tardem 45 minuts a arribar al 85 per cent”, va assenyalar Lallana. “I en corrent altern la càrrega és programable.” Entre els arguments d’ús destaquen el menor soroll en cabina, comparable al d’un cotxe elèctric, i més eficiència energètica a l’eliminar pèrdues per calor.
Malgrat que el preu d’adquisició és superior al d’un tractor dièsel equivalent, Fendt afirma que els costos variables i de manteniment es redueixen de forma notable, “aproximadament a un terç”, va apuntar l’enginyer, per l’absència d’oli motor, filtres i gasoil. La marca veu demanda tant en explotacions agrícoles i cellers com en usos municipals, especialment en zones verdes i àrees amb restriccions de soroll.
El model, llançat durant l’estiu del 2025, ja es produeix en sèrie i està disponible sobre comanda.
Al Pla d’Urgell, el concessionari oficial és Cusiné SA, al Palau d’Anglesola. La xarxa de concessionaris ha rebut formació específica per a la venda, el servei i el manteniment, i Fendt està portant a terme demostracions per acreditar la seua capacitat en diferents condicions de treball del mercat espanyol.