CERTÀMENS
La campanya de l’oli, en marxa: La Granadella ven 12.000 litres d’oli del primer raig
En la primera de les fires sobre l’or líquid. Torrebesses estrena el cicle de les rutes ‘Segrià, terra de bons productes’
La Granadella va tancar aquest diumenge l’onzena edició de la Fira de l’Oli de la Primera Premsada, durant la qual es van vendre 12.000 litres d’oli verd del primer raig Degustus. El president de la cooperativa, Ramon Barrull, va apuntar que l’oli de la collita avançada “ha tingut un èxit rotund perquè s’ha estat venent durant tot el matí sense parar”. “Demostra la bona acceptació d’aquest producte entre els consumidors, que ja l’esperaven”, va dir. Ahir es venia la garrafa de l’oli del primer raig a 43 euros, un 20% més barata que l’any passat.
La jornada d’ahir va començar amb la vuitena edició de la caminada entre oliveres i l’esmorzar popular de brasa amb oli nou verd, que va comptar amb més de 150 participants.
Al llarg del matí, l’ambient va ser molt animat i l’afluència de visitants va ser “important”, especialment per comprar oli, ja que feien cua davant de la cooperativa. Una de les atraccions més visitades va ser el Museu de l’Oli de Catalunya, amb maquinària del 1920, que es va posar en funcionament per ensenyar als visitants com s’elaborava tradicionalment l’oli.
Així mateix, també van poder visitar el nou molí de la cooperativa.
Un vermut musical a càrrec del grup d’Acords va tancar ahir la celebració de la primera fira sobre l’oli que se celebra a les comarques de Lleida.
D’altra banda, Torrebesses va acollir la primera ruta de l’Oleoturisme prèmium al Segrià. Una desena de persones van fer la ruta, en el marc de l’activitat Segrià, terra de bons productes, amb què el consell promou excursions els quatre diumenges de novembre.
Productes quilòmetre zero
El xef Ivan Pascual va oferir una degustació de productes quilòmetre zero elaborats amb l’oli Degustus del Primer Raig. Així mateix, a la Floresta, les Garrigues, també es va celebrar l’activitat El matí d’oliveres: esmorzar, oli i música, que combina gastronomia, art i paisatge en plena campanya de l’oliva.