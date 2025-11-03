SUCCESSOS
Troben mort un conductor dins d’un vehicle a l’N-230 a Almenar
Investiguen si va morir per causes naturals
Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per determinar les causes de la mort d’un home que va ser trobat sense vida a l’interior d’un vehicle a Almenar. Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 18.13 hores que un vehicle podria haver tingut una sortida de via a l’N-230, en el punt quilomètric 18, en direcció Lleida. A l’arribar al lloc, els Bombers van trobar a l’interior del vehicle una persona que es trobava inconscient. No hi havia ningú més dintre del vehicle, segons fonts dels serveis d’emergències.
Els serveis sanitaris van confirmar que aquesta persona havia mort. Tot apunta que es tracta d’una defunció per causes naturals i ahir no hi havia constància que es tractés d’un accident de trànsit, segons van confirmar fonts policials, que ho van considerar un tema sanitari.
Fins al lloc també es va activar el SEM i els Mossos, a més dels serveis funeraris.
Altres casos
L’agost passat, també es va obrir una investigació per determinar el decés d’un conductor mort a la carretera entre Térmens i Bellvís per esbrinar si havia estat a causa d’una indisposició.
A començaments d’any, un jove ciclista d’uns 30 anys va morir després que fos trobat inconscient en el lateral de l’autovia A-22 al seu pas d’Almacelles.