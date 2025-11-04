El Govern assumirà els interessos i altres despeses dels crèdits de l'ICF per als ramaders afectats per la dermatosi
El Govern ha aprovat aquest dimarts indemnitzar les despeses derivades dels crèdits concedits per l'Institut Català de Finances (ICF) als ramaders amb explotacions afectades per la dermatosi nodular contagiosa bovina. Així, l'Executiu pagarà els interessos i altres possibles despeses vinculades a aquests préstecs. L'objectiu dels crèdits és cobrir les necessitats de liquiditat immediata dels ramaders afectats mentre no es paguen les indemnitzacions derivades dels sacrifici dels animals, la destrucció de materials contaminants o la pèrdua de capacitat productiva. L'acord de Govern estarà vigent fins al moment en què les persones beneficiàries rebin les indemnitzacions corresponents i puguin amortitzar el total del crèdit concedit.
El departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació està treballant en els barems per aquestes indemnitzacions, però el Govern admet que el procés administratiu és "complex" i que per garantir la continuïtat de les explotacions, calen aquests préstecs de l'ICF. Durant aquesta setmana, l'ICF contactarà els afectats per començar a tramitar-los.
Fins ara, s'han detectat casos de dermatosi nodular contagiosa en 18 explotacions bovines a Catalunya, 17 a l’Alt Empordà i 1 al Gironès. En tots els casos, s’ha aplicat el buidatge sanitari de les explotacions, sacrificant prop de 2.800 animals. Entre les explotacions afectades n’hi ha de producció de llet, de carn i engreixos de vedells.
Agricultura rep l’autorització europea per vacunar de la dermatosi
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha rebut el vistiplau de la Comissió Europea per vacunar de la dermatosi nodular contagiosa (DNC) a 22 comarques de Catalunya. Així ho ha dit la directora general d’Agricultura i Ramaderia, Rosa Altisent, després de la reunió de treball del comitè científic, celebrada aquest dimarts. Això vol dir, segons ha explicat Altisent, que s'immunitzen els animals “tot i que no hi hagi focus” i això comporta que les “zones delimitades” passin a ser tres. La directora general ha afirmat que se seguiran aplicant buidatges sanitaris sempre que hi hagi “una circulació elevada” del virus. En aquest sentit, ha qualificat de “bona notícia” que des del 24 d’octubre no s’hagi detectat cap nou cas.