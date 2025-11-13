ALIMENTACIÓ
La pujada del preu dels ous duplica la mitjana de la Unió Europea
A Espanya s’ha disparat en un 18%, davant la mitjana del 10% de la Unió Europea. L’OCU adverteix que menjar sa suposa un sobrecost del 20%
El preu mitjà de l’ou s’ha disparat a Espanya un 18% l’últim any, una pujada que duplica la mitjana de la Unió Europea, on aquest aliment bàsic s’ha encarit un 10%. Segons les dades d’Eurostat, Espanya és actualment el setè país europeu amb més inflació en aquest producte, segons va informar ahir Euronews. Espanya s’ubica només al darrere de la República Txeca (38,6%), Eslovàquia (30,9%), Portugal (30,4%), Letònia (18,9%), Hongria (18,2%) i Polònia (18%).
L’encariment va començar al març, abans fins i tot que la grip aviària afectés les granges espanyoles. Al febrer, l’ou es va encarir un 3,8% en la seua taxa anual i, només un mes després, l’augment ja arribava a l’11,4%. A l’abril, els preus van pujar fins a un 17,4% i, des d’aleshores, s’han mantingut estables entorn del 18%.
La propagació del virus entre les aus ha obligat a sacrificar més de dos milions de gallines ponedores a Espanya, una xifra que ha tensionat encara més el mercat. A escala internacional, el brot també ha colpejat els Estats Units i diversos països de la UE, on es calcula que s’han perdut més de sis milions d’aus.
En aquest context, l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) estima que prioritzar l’adquisició d’aliments sans suposa, de mitjana, un sobrecost del 20% davant d’una cistella de la compra convencional, i per a això, ha demanat rebaixar l’IVA en aliments bàsics. Sol·licita rebaixar temporalment del 4% al 0% l’IVA als aliments bàsics de primera necessitat, com els frescos, la llet, els ous, i reduir del 10% al 4% l’IVA a la carn i al peix.
L’OCU apunta que prioritzar el consum de fruites, verdures, carn, peix i lactis sobre els aliments ultraprocessats costa 35 euros més al mes per persona, i que el preu mitjà dels aliments és avui un 36% més elevat que fa quatre anys. L’estudi compara el cost d’una cistella de la compra saludable composta per 105 aliments en la qual es prioritza el consum de fruites, verdures, carn, peix i lactis (fins a sumar el 75% del pressupost) i on el valor dels ultraprocessats amb prou feines arriba al 8%, que sumen un 33% del pressupost de la compra.