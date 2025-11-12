Resposta d’una mare “desubicada” del concert del Pot Petit d’Artesa de Lleida
M’adreço a qui, en el seu escrit d’aquesta secció el dia 9 de novembre de 2025, va tractar de desubicats, incívics, acomodats i provincianes els pares que van assistir al concert del Pot Petit a Artesa de Lleida.
Per la teva rèplica dedueixo que eres un dels adults plantats ben a prop de l’escenari que no facilitaven la visió a la canalla de les darreres files. Estic d’acord amb tu que en un concert de música en viu es balla, es canta i es salta, però des de la primera fins a l’última fila, tots.
Fes un cop d’ull a les xarxes socials del Pot Petit i veuràs adults asseguts a terra als concerts, algun sentit tindrà. En un mateix espai es concentren diferents casuístiques que totes mereixen ser considerades: des de famílies que hi acudeixen amb cotxets de nadó, a menors acompanyats pels avis, a adults que no poden sostenir el seu fill a collibè una hora seguida, i segur que d’altres més.
En virtut d’una millora per aquesta convivència, seria adient que l’organitzador de l’espectacle establís unes pautes per acomodar-nos a tots, com habilitar espai per als cotxets de nadó o bé cadires als laterals per a qui no pugui seure a terra.
A Juneda, per exemple, aquest agost passat no hi va haver cap incidència al concert del Pot Petit. Per acabar, a qui vol alliçonar sobre responsabilitat i respecte, li diria que tots tenim coses a aprendre, començant per saber mirar més enllà de nosaltres mateixos.