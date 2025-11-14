AGRICULTURA
Ordeig proposa inversions per protegir la competitivitat agrària
En xarxes antipedra, davant dels canvis climatològics, i regadius. El Govern dobla els ajuts per als allotjaments de temporers per la campanya de la fruita
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, i la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, van valorar ahir positivament de la campanya fructícola a les comarques de Lleida, que –malgrat les adversitats climàtiques– ha recuperat producció i ha registrat preus més elevats que en anys anteriors. Ordeig va destacar, al reunir-se amb les organitzacions agràries, socials i policials, que Lleida és “el primer productor de nectarina i préssec d’Europa i el primer de poma d’Espanya”, i va defensar la necessitat de “consolidar i ampliar aquest lideratge” amb més inversió i professionalització. En aquest sentit, va anunciar una proposta d’inversió plurianual per ampliar les xarxes antigranís, millorar els regadius i fomentar la mecanització de les explotacions. A més, va explicar que el Govern ha duplicat els ajuts per a allotjaments de temporers el 2025, fins als 1,4 milions d’euros, destinats tant a inversions com a lloguers.
Per la seua part, Gil va explicar que s’han celebrat més de vint reunions amb ajuntaments, entitats socials i agents del sector per millorar la gestió de la campanya. Entre les actuacions destacades, va esmentar l’obertura d’una oficina policial a Aitona, el reforç de patrulles al Baix Segre i la posada en marxa de l’alberg de Seròs, que complementa el dispositiu de Fira 3, a Lleida.
La pagesia catalana ha rebut més de 8.000 milions d’euros en 25 anys a través de la Declaració Única Agrària (DUN). Des del 2001, el sistema ha facilitat la reducció de la càrrega administrativa, sent la font única de dades de les explotacions agràries i ha integrat la sol·licitud d’ajuts i tràmits. Un total de 44.757 explotacions van declarar una superfície d’1.475.226 hectàrees. A través d’aquest sistema es poden tramitar fins a seixanta-cinc ajuts i tràmits diferents, incloent ajuts directes, de sostenibilitat, de competitivitat, de reestructuració de la vinya i diverses declaracions.
Des de començament d’any, ja s’han gestionat 284.000 tràmits mitjançant la DUN, 30.000 més que durant tot el 2024, quan se’n van tramitar 256.487. L’evolució de la DUN al llarg d’aquests 25 anys ha permès a la Generalitat disposar d’un sistema únic de dada agrària, que concentra tota la informació de les explotacions en un registre únic i evita haver de declarar les dades en diverses ocasions.