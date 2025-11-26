CERTÀMENS
Agrobiotech es conjura per consolidar Lleida com a hub agroalimentari
Jaume Puy afirma que la UdL treballa amb el territori perquè el sector progressi
Agrobiotech Innovation Forum, el certamen derivat de la Fira de Sant Miquel destinat a professionals, es va estrenar ahir amb la vocació de consolidar-se com a referent del sud d’Europa i coronar Lleida com a hub agroalimentari. A la inauguració, l’encara rector de la UdL, Jaume Puy, va dir que treballen amb el territori perquè el sector progressi.
El nou certamen hereu de la Fira de Sant Miquel destinat exclusivament a professionals del sector agroalimentari, Agrobiotech Innovation Forum, va arrancar ahir amb l’objectiu de ser el referent al sud d’Europa en innovació i tecnologia aplicada al sector agroalimentari, bioindustrial i ambiental. De fet, totes les autoritats que van participar en l’estrena oficial van coincidir que contribuirà a consolidar Lleida com hub agroalimentari i l’encara rector de la Universitat de Lleida, Jaume Puy, encarregat de la inauguració, va destacar que la UdL vol transformar en oportunitats “les amenaces derivades del canvi climàtic i la finitud dels recursos naturals”. “Només el coneixement ens permetrà fer un pas endavant. La UdL es compromet a escoltar al territori, ser útil i treballar perquè el sector agroalimentari progressi i progressem tots”, va remarcar i va apostar per reforçar la col·laboració entre universitat i empreses, que ara considera “insuficient”.
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va subratllar que “es consolida la idea del hub, gràcies a aquest espai en el qual se sumen l’acadèmia i els centres d’investigació, les empreses amb la capacitat de generar progrés, atreure talent i innovar i les administracions”. Va defensar l’aposta d’Agrobiotech com “un espai per al debat, l’intercanvi de coneixements i, sobretot, també per a la generació de negoci”.
Cristina Massot, secretària general d’Agricultura, va manifestar que el Govern acompanyarà el certamen “en el camí en la consolidació de Lleida com a capital agroalimentària del sud d’Europa”. Jordi Verdú, de la Diputació, va apuntar la importància de desenvolupar centres d’innovació transformativa a la demarcació perquè “les persones que es dediquen al sector primari es puguin guanyar la vida i es quedin a viure als nostres pobles”. I Jaume Saltó, president de la Cambra de Comerç de Lleida, va remarcar que l’avantatge de Lleida al posicionar-se com “el hub agrobiotech del sud d’Europa és que tenim l’ecosistema”, amb referència al teixit empresarial, el tecnològic i la investigació.