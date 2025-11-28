El Govern remarca que el brot de pesta porcina africana "no afecta" les persones ni hi ha "risc" en el consum de carn
Agricultura evita quantificar l'impacte econòmic i detalla que les restriccions afecten 39 granges
El Govern remarca que el brot de pesta porcina africana "no afecta" les persones ni hi ha "risc" en el consum de carn. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que treballen de manera "ràpida, coordinada i transparent" per tal de "minimitzar al màxim" l'impacte econòmic, social i sectorial de la malaltia, que preveuen que sigui "gran", tenint en compte que han quedat suspeses totes les exportacions de porcí de l'Estat a fora de la UE. Es tracta d'una malaltia "altament contagiosa" i per aquest motiu la probabilitat que hi hagi més de dos casos és "elevada". En el radi de 20 km que s'està analitzant hi ha 39 granges, a les que reclamen "extremar la vigilància" i implementar mesures extres de control i desinfecció.
Agricultura i ramaderia
redacció
El Govern també estudia restriccions de mobilitat a l'entorn de Collserola. "Hi haurà restriccions de moviment, però ja comunicarem quines i que siguin el màxim de proporcionades", ha afirmat Ordeig.
En una roda de premsa per explicar la detecció de casos positius de pesta porcina africana en porcs senglars trobats morts a Cerdanyola del Vallès, Ordeig ha ressaltat que malgrat "l'adversitat", per ara no hi ha cap positiu en granges. "Les nostres granges són de les mes segures, modernes, vallades i amb una traçabilitat que dona garanties", ha afirmat el conseller. "Les coses aquí es fan bé, el sector ho fa bé", ha afegit.
Les mesures del pla de contingència activat també impliquen que els controls veterinaris "s'intensifiquen", també en els escorxadors. "És una situació que evidentment ens preocupa, s'ha de reaccionar de forma ràpida i eficaç", ha dit el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Esteve Fernàndez. Segons han explicat, casos s'han detectat "un pràcticament l'endemà de l'altre".
L'investigador de l'IRTA especialitzat en pesta porcina africana, Francesc Accensi, ha indicat que el consum de carn de porc és "absolutament segur" i que "no cal patir". La malaltia, per ara, no té vacuna, però si s'actua "ràpid i amb celeritat", com ha assegurat que s'està fent, "es pot contenir".
Accensi ha explicat que des del 1995 no hi ha hagut cap cas de pesta porcina africana a Catalunya, de manera que els dos casos que s'han detectat per ara són quelcom inèdit en els últims 30 anys. També ha diferenciat la variant africana de la clàssica. "Tot i que tenen similituds, són dues malalties completament diferents", ha afirmat.
Ordeig ha assegurat que treballen en "coordinació" amb diferents administracions i alcaldes, també amb el Ministeri d'Agricultura, que és qui es comunica amb la Comissió Europea, i el sector. Aquesta tarda tenen prevista una trobada on també hi participaran cossos de seguretat i experts. "Continuarem treballant i farem reunions cada dia", ha dit. "Hi ha coneixement i sabem perfectament què és el que cal fer", ha sentenciat.