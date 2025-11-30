ECONOMIA
Més de la meitat d'explotacions porcines de Catalunya es troben a la província de Lleida
La indústria porcina és el principal sector agroalimentari exportador
El sector porcí és el principal exportador agroalimentari de Catalunya, representant un 19,3% del total del negoci. Arreu del territori català hi ha 5.406 explotacions porcines, 784 de les quals al Segrià. Així doncs, és la comarca amb un major número d'empreses del sector. A la Noguera, n'hi ha 685, sent la tercera província amb més explotacions
En tota la província de Lleida, hi ha un total de 2.815 explotacions porcines. És a dir, simbolitza un 52% del total d'empreses d'aquest tipus de Catalunya.
Pel que fa al mercat exportador, les vendes internacionals de carn de porc van suposar un total de 3.036 milions d'euros el 2024, segons dades de Prodeca (la promotora d'aliments catalans de la Generalitat). Les exportacions, però, ara es troben bloquejades en països fora de la Unió Europea per el brot de pesta porcina africana. Aquest mercat va simbolitzar una tercera part de les ventes de porc l'any passat.
Àsia és el segon mercat més gran després de la UE i simbolitza una quarta part del total. Tanmateix, el comerç ha caigut pràcticament a la meitat des del 2022. La Xina és un dels principals importadors, amb un 8% de total al món. L'any 2024, va representar prop de 250 milions d'euros de les exportacions porcines catalanes.
Pel que fa a les tones, l'any passat el sector en va vendre 932.485, el que suposa un lleuger descens respecte el milió de l'any anterior. Aproximadament, representa un 14% del total de tones exportades en el sector agroalimentari.