CRISI
El tancament de les exportacions pressionarà el mercat i s’auguren rebaixes de preus
En plena tendència baixista que ja ha situat moltes granges de porcí en pèrdues. Les cotitzacions acumulen des de l’estiu un retrocés de 50 cèntims d’euros per quilo viu
L’arribada de la pesta porcina es produeix en un moment delicat per a moltes explotacions productores i després que escorxadors i indústries hagin hagut d’afrontar costos molt elevats. En el cas del mercat del porc viu, acumula una caiguda de preus de mig euro el quilo viu des del mes de juliol i l’última sessió de Mercolleida, celebrada la vigília de la confirmació dels dos primers casos va acabar amb una nova rebaixa i va deixar el tauler en 1,30 euros per quilo. En aquesta situació, els amos de granges d’engreix asseguren que fa setmanes, si no mesos, que perden diners perquè cal tenir en compte que els porcs que surten avui a escorxador provenen de garrins pagats a 80 euros en el seu moment. Per la seua part, els escorxadors han passat en els últims dos anys pressions de preus, amb cotitzacions que van marcar rècord històric.
Tenint en compte aquestes circumstàncies, fonts del sector apunten que la crisi de la pesta porcina posarà a prova la situació financera tant de productors com d’industrials a l’hora de poder afrontar la situació de crisi que s’acosta de la millor manera possible.
El fet que molts països tanquin, almenys de moment, les fronteres a la carn de porcí espanyola es tradueix en el fet que el sector haurà de buscar nous mercats, una cosa difícil en l’actual context sanitari o almenys complicat d’aconseguir solucions a curt termini. Així les coses, l’oferta de porcí espanyola pressionarà el mercat europeu. Més oferta de porc en un mercat ja madur i servit de porc fa augurar una caiguda dels preus i no només en el mercat espanyol. Els antecedents, de fet, així ho apunten. L’aparició de la pesta porcina a Alemanya, el segon productor de la Unió Europea, va patir el seu propi calvari quan es van registrar els primers focus al seu territori amb una caiguda dels preus. Ara, la pesta porcina afecta el primer productor europeu i quart en aquests moments de món, darrere del Brasil. De fet, el país americà s’augura que pot aprofitar les circumstàncies que se li obren en el mercat internacional. No només juga al seu favor el buit que deixa, almenys de moment, Espanya amb el tancament de fronteres de països com el Japó, sinó que pot lluitar amb uns costos de producció molt per sota dels de les granges lleidatanes, catalanes o espanyoles en general. La prova de foc es coneixerà dijous, quan es produeixi la nova sessió de la junta de preus de Mercolleida, però demà, primer dia feiner després de la confirmació dels primers focus, es coneixeran en més profunditat les mesures internacionals respecte al porcí espanyol i els moviments per part del Govern espanyol per recuperar clients. De moment, ramaders consultats el mateix divendres a la nit apuntaven que continuaven amb la planificació de càrregues per a enviament a escorxador dels seus animals sense canvis.
Tot això mentre totes les fonts consultades coincideixen que el fet positiu de la situació és que es tracta d’animals salvatges infectats, d’una banda. D’una altra, el fet que es trobin en una zona delimitada també fa pensar que el focus podria ser controlable amb mesures estrictes i ràpides.
A més, es tracta d’una zona poc densa de producció porcina, amb tot just 39 granges en 20 quilòmetres al voltant, en cap de les quals no s’ha mostrat cap cas sospitós i el sector s’aferra a les mesures de bioseguretat.
La PPA, un virus contra el qual no existeix vacuna per intentar frenar-lo
Fa poc més de dos mesos va esclatar la crisi de la dermatosi nodular contagiosa, un dur cop per al sector boví que ha posat contra les cordes a explotacions de la província de Girona, única amb casos. Ara, l’aparició dels primers casos de pesta porcina africana en senglars a Collserola posa tota la pressió en el sector del porc, però la situació és molt diferent. En el cas de la dermatosi, s’ha pogut frenar la malaltia amb un ràpid i ambiciós pla de vacunació.
Batudes de caçadors i Agents Rurals a l’entorn del focus
Ramaders, empresaris, caçadors i Agents Rurals es van reunir ahir a la tarda amb la conselleria d’Agricultura per, entre altres, analitzar l’impacte de les mesures preses per contenir el brot de pesta porcina. El responsable del sector porcí de la Unió de Pagesos, Rossend Santiveri, va explicar que a la reunió els ramaders i empresaris van demanar més mesures per capturar senglars i localitzar possibles nous animals morts a Collserola per aconseguir així que “la pesta no surti” del perímetre “i controlar el brot” i va avançar que avui s’intensificarà la batuda de senglars a la serra però ha demanat que “tothom que calgui”, des d’Agents Rurals a efectius del Seprona o caçadors, incrementin els seus mitjans per controlar el virus.
Incompliments el primer dia de restriccions a Collserola
Malgrat les restriccions d’accés imposades a la serra de Collserola després de la detecció de fins a sis senglars morts per la pesta porcina (vegeu la pàgina anterior), una malaltia altament contagiosa per als porcs i que seria devastadora si entrés en alguna explotació porcina, van ser molts els que ahir van decidir saltar-se les cintes que barraven el pas i ignorar els cartells que advertien de la prohibició d’entrada en l’espai natural per caminar, córrer o anar amb bicicleta. L’espai, que ocupa 8.000 hectàrees de nou municipis, compta amb un centenar d’accessos principals i 400 de secundaris que fan gairebé impossible controlar-los tots. És per això que les autoritats demanen “responsabilitat” ciutadana.