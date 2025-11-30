CRISI
Troben morts quatre senglars amb sospites de patir pesta porcina a la serra de Collserola
La Generalitat reclama la col·laboració ciutadana per evitar la propagació de la malaltia. Planas treballa per “limitar l’impacte econòmic” i obrir “amb màxima celeritat” els mercats tancats
Quatre senglars més han estat trobats morts per pesta porcina africana (PPA) a la serra de Collserola de Barcelona, la mateixa zona on es van trobar els cossos dels dos primers animals que van sucumbir a aquest brot, el primer detectat a Espanya des de l’any 1994. Així ho va afirmar ahir el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, que va explicar que les anàlisis fetes pel laboratori CReSA, dependent del departament, van donar positiu en la malaltia, malgrat que aquests quatre casos encara estan pendents de la confirmació definitiva per part del laboratori central de Madrid. A partir de la detecció del focus es va crear un radi d’exclusió de sis quilòmetres, que afecta dotze municipis, on s’han tancat tots els accessos al medi natural; prohibit la caça i treballs forestals i s’han blindat perímetres. També s’ha delimitat un segon radi de 20 quilòmetres, que inclou 64 municipis més, on es restringeix les activitats a l’aire lliure i la caça.
Ordeig, que va demanar “prudència” a tots els ciutadans per evitar l’expansió de la malaltia, ja que es podria propagar a través d’“un vehicle o amb una trepitjada d’un material contaminat”, va reiterar que el virus no s’ha detectat a cap granja, malgrat que hi ha 39 explotacions dins de la zona afectada que estan confinades. Així mateix, va lamentar que l’“impacte econòmic serà fort”, ja que s’han tancat les exportacions extracomunitàries per al sector, malgrat que tot dependrà dels acords bilaterals assolits amb tercers països i els requisits sanitaris que aquests imposin, en el cas de la Xina, per exemple, reconeixen la regionalització per províncies, per la qual cosa s’ha limitat únicament l’entra de productes de Barcelona. En aquest sentit, el ministre d’Agricultura, Luis Planas, va assegurar que està treballant per “limitar al màxim” l’impacte econòmic i confia a aconseguir obrir “aviat els mercats de tancats. Va recordar que actualment un terç dels 400 certificats d’exportació a 104 països estan bloquejats. Entre aquest centenar n’hi ha 44 que demanen “requisits sanitaris específics per PPA”, 24 més reconeixen la regionalització i uns altres 20, com el Japó, veten exportacions.
Mèxic suspèn les importacions de porcí des d’Espanya
El Govern de Mèxic va informar ahir de la suspensió d’importacions de carn de porc d’Espanya pel brot de pesta porcina africana “en tant que es rep informació zoosanitària sobre l’atenció del brot”. El Servei Nacional de Sanitat, Innocuïtat i Qualitat Agroalimentària (Senasica) del país va puntualitzar que aquesta prohibició inclou l’ingrés a Mèxic des d’Espanya de “carn de porc, productes i subproductes com pernils o salsitxes, productes madurats, menuts porcins per a consum humà ni matèria primera per a l’elaboració d’aliment per a mascotes” tant per a la importació comercial com per als productes que porten les persones a l’ingressar al país. El veto del país americà se suma a l’impost per d’altres com Rússia, el Brasil, el Canadà, Xile, Colòmbia, Costa Rica, Cuba, l’Equador, els Estats Units, les Filipines o el Japó.