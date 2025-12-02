Sindicats agraris carreguen contra els ecologistes per les zepes
Arran del comunicat dels ecologistes, asseguren que l’únic que fomenten és l’aparició de plagues, com la de conills o senglars, "que han propagat la pesta porcina africana per Catalunya"
Els sindicats i plataformes agràries han assegurat aquest dimarts que no es deixaran atemorir pels ecologistes en les seues reclamacions per reduir l’extensió de les zepes i convertir-les en àrees de regadiu, després del comunicat que aquests han emès aquesta tarda. "Ens trobaran sempre de cara i no ens acovardiran", ha assegurat Pere Roqué, d’Asaja. "Asseguren que són zones d’alt valor ecològic per a les aus, però el cert és que no hi ha ningú més conscienciat amb la naturalesa que els agricultors", ha dit.
Els sindicats asseguren que en aquests 20 anys l’únic que han aconseguit les zepes és que els pagesos abandonin l’agricultura i "no pararem fins siguin àrea regables, ja que on hi ha aigua hi ha vida", va indicar. Roqué va remarcar que mantenir les zones de secà per protegir aus fora del reg l’únic que ha fet és provocar un creixement de plagues de fauna cinegètica com conills i senglars. Aquests últims són els que han propagat la pesta porcina africana per Catalunya, va indicar. Els pagesos tornaran a prendre els carrers el dia 12 d’aquest mes.
