El Govern activarà un paquet d'ajudes per a les empreses afectades per la pesta porcina
El Consell Executiu aprovarà dimarts vinent una línia de 10 milions, ampliable a 10 més, per donar suport a sectors econòmics que es puguin veure afectats
El Govern activarà un paquet de mesures econòmiques a disposició dels possibles afectats per la pesta porcina africana. L’executiu ha pres aquesta decisió després de la reunió que ha tingut lloc avui al Parlament, presidida per la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, i el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, per abordar la situació provocada per aquesta malaltia.
En una atenció als mitjans de comunicació a la sortida de la reunió, la consellera ha anunciat que el Govern aprovarà dimarts que ve un acord que concretarà els recursos que es posaran a disposició de les empreses afectades “per intentar donar resposta, estar al costat de les empreses i ajudar-les en allò que sigui possible”. Així, s’obrirà una línia de 10 milions d’euros ampliables a 10 més, per poder fer front a les conseqüències econòmiques d’aquesta situació que, “de moment no hi són”.
Tot i que, per ara, s’ha constatat que els establiments i les explotacions situats en el radi on hi ha hagut restriccions estan funcionant amb normalitat, “seguirem monitoritzant l’activitat d’aquesta zona”, ha assegurat. En aquest sentit, ha informat que la línia de 50 milions que l’ICF ha posat a disposició del sector i que ja està disponible no ha rebut cap sol·licitud. “Obrim les línies, posem recursos a disposició perquè estiguin activats quan es necessitin”, ha remarcat.
Grup de treball i possibles ajuts europeus
La consellera també ha anunciat la creació d’un grup de treball per donar resposta econòmica a les conseqüències de la pesta porcina agrària, format per les conselleries d’Empresa i Treball; Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; i Economia i Finances. Al mateix temps, ha explicat que el Govern està treballant amb “possibles ajuts europeus i amb el Ministeri” per analitzar com es podrien activar, en el cas que siguin necessaris. Finalment, ha posat a disposició de les empreses els tècnics de Prodeca i Acció, per resoldre els que possibles dubtes que puguin tenir.
Per la seva banda, el conseller d’Agricultura ha recordat que “ens trobem en situació d’alerta sanitària i que la malaltia detectada afecta exclusivament els porcs, sense cap risc per a les persones”. En aquest sentit, ha remarcat que les darreres hores han estat decisives per desplegar un dispositiu intensiu i eficaç.
Segons el conseller, “en les darreres hores s’ha actuat amb rapidesa, coordinació i plena transparència per contenir el focus, destinant-hi tots els recursos necessaris, tant públics com privats”. Ha insistit que la col·laboració de tots els actors implicats és essencial per “estabilitzar la situació i reduir al mínim les afectacions econòmiques i productives”.
El conseller ha volgut remarcar la importància del compromís social i institucional, fent “una crida a la col·laboració de tota la ciutadania, perquè aquesta és una prioritat de país”. També ha subratllat que l’abast de la situació va més enllà de l’àmbit local: “Aquesta crisi sanitària té un impacte notable en el primer sector de l’economia catalana, i els països importadors estan observant de prop la gestió rigorosa que estem duent a terme”.
