Recollits mig centenar de senglars morts en el radi d'afectació de la pesta porcina
Els Bombers s'incorporen des d'aquest dimecres a les tasques de desinfecció dels camins de Cerdanyola i Sant Cugat
Els Agents Rurals eleven fins a 50 els porcs senglars trobats morts al radi d'afectació de la pesta porcina a l'entorn de Collserola on la setmana passada van aparèixer els cossos sense vida dels dos primers exemplars. El perímetre es manté estable i no se n'han trobat més fora de l'entorn on s'han desplegat 250 professionals del cos, les ADF, la Guàrdia Civil i la UME per localitzar animals en la zona afectada. Des d'aquest mateix dimecres s'han incorporat a l'operatiu els Bombers, que s'encarreguen de desinfectar camins rurals de Cerdanyola i Sant Cugat. Els esforços se centren a evitar que la PPA s'expandeixi a través del corredor verd fins al Parc de Sant Llorenç del Munt, motiu pel qual s'han utilitzat barreres químiques i físiques.
El cos d'Agents Rurals assenyala que del mig centenar d'exemplars morts trobats, la xifra dels nou positius es manté, donat que són dades que dona el Departament d'Agricultura un cop analitzades les mostres a Madrid. En aquest sentit, destaquen la importància que tots corresponguin a la mateixa zona, de manera que es manté el radi d'actuació de 6 quilòmetres establert fins ara: "És un escenari positiu", ha destacat l'inspector en cap del cos, Josep Antoni Mur.
Ara per ara, les tasques s'han centrat en la localització d'exemplars, així com en la seva contenció en l'entorn delimitat per tres carreteres com ho són la C-16, la C-58 i l'AP-7, així com la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Per fer-ho, primer es van col·locar repel·lents químics per evitar que els exemplars s'hi aprovessin, i posteriorment també barreres físiques als passos soterrats, així com en els ponts i amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, sobretot a la nit, que és quan més mobilitat de senglars es registra.
Als 250 efectius els desplegats s'hi han de sumar els agents de les policies locals i els Mossos d'Esquadra, que sumen més de 400 persones. "Des d'aquest dimarts també s'incorporen a les tasques els Bombers de la Generalitat per fer tasques de desinfecció de camins", ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha visitat el Centre de Comandament Avançat a Torreferrussa, Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), juntament amb el conseller de Presidència, Albert Dalmau. La consellera també ha insistit en la necessitat que la ciutadania respecti les restriccions i no accedeixi a l'entorn natural afectat: "Ens hi juguem una part important de l'economia del país", ha afegit.
Atropellaments a les vies
En els darrers dies s'han registrat un mínim de tres atropellaments de senglars a les vies de tren de l'entorn de Cerdanyola, el darrer aquest dimarts al vespre, a la línia d'FGC. En aquest cas, l'operativa prevista comporta actuar per desinfectar les vies, però també el comboi, amb la finalitat que la PPA s'expandeixi, de la mateixa manera que s'està fent amb els vehicles que intervenen en les tasques de control.
"Aquesta nit s'ha desplaçat un equip especialitzat per la recollida de l'animal de forma segura, un altre equip va desinfectar les vies un cop es va tallar l'alimentació elèctrica de la via en un tram d'uns 200 metres on hi havia restes de l'atropellament, i el comboi es va enviar a cotxeres, a Rubí, on també s'ha procedit a la seva desinfecció", ha detallat Mur.
