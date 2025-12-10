Govern i Regants acorden ajornar la votació de la modernització del Canal d'Urgell fins al febrer
S'ha creat un grup de treball entre les dues parts per revisar la proposta de modernització i resoldre els dubtes que han portat al rebuig del projecte
El projecte de modernització del Canal d'Urgell haurà d'esperar uns mesos més abans de sotmetre's a votació. La Generalitat i la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell han acordat posposar l'assemblea general extraordinària prevista pel 21 de desembre, ajornant-la fins al febrer de l'any vinent. Aquest és el segon ajornament que experimenta el procés de votació, inicialment programat per finals d'octubre de l'any passat.
Durant aquest període d'espera, s'ha acordat la creació d'un grup de treball específic entre el Govern català i els representants dels regants. L'objectiu principal d'aquest equip serà estudiar possibles millores al projecte actual i resoldre els nombrosos dubtes que han sorgit entre els usuaris del canal. La necessitat d'aquest replantejament ve motivada pel contundent rebuig que ha rebut la proposta fins ara, ja que sis de les set col·lectivitats de regants han votat en contra de la modernització tal com està plantejada actualment.
La Casa Canal de Mollerussa ha acollit aquest dimecres una reunió extraordinària dels membres de la junta general de la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell que ha comptat amb la participació del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. La sessió ha servit per exposar la moció del Parlament aprovada la setmana passada i anunciar el nou ajornament de la votació per aprovar el projecte, que s'havia de fer el 21 de desembre.
Òscar Ordeig ha dit que l'ajornament de la votació obre "una nova fase" en què el Govern i la comunitat de regants, així com el Ministeri d'Agricultura, podran "replantejar" aspectes del projecte per mirar d'ampliar els ajuts i les aportacions econòmiques previstes. De fet, una de les principals reclamacions dels regants és que els ajuts puguin beneficiar tots els agricultors, tant els professionals com els no professionals que inclouen els que estan jubilats. Tot i això, Ordeig ha demanat "prudència" i no entrar "en una negociació pública".
Ordeig ha insistit que la modernització del canal d'Urgell s'ha de fer, però que cal un projecte "ben pensat i treballat" per intentar sumar el màxim d'adhesions. També ha demanat un "punt de generositat i altesa de mires" davant del que ha de ser el "projecte més important del territori dels pròxims 50 anys". "Mai el 100% d'un projecte tan important com aquest agradarà a tothom, però sí que hem de generar grans consensos i ser generosos", ha indicat el conseller.
Ordeig ha demanat temps per treballar en aquestes millores i no ha volgut posar una data per a la nova votació. Tot i això, el president de la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell, Amadeu Ros, ha dit que voldria que no s'allargués més enllà del febrer amb l'objectiu que les primeres obres puguin començar el mateix 2026.
El 'no' a la modernització s'imposa entre els regants
L'ajornament de la votació arriba després de veure com el 'no' a la modernització s'imposa entre els regants. El canal d'Urgell es divideix en 20 col·lectivitats, de les quals 7 ja han dut a terme votacions per conèixer el suport dels regants al projecte de modernització. A 6 ha sortit el 'no' per un ampli marge, mentre que el 'sí' només ha guanyat, i per la mínima, a la col·lectivitat de les Borges Blanques.
Sobre les votacions que encara falten per fer a les col·lectivitats, Ordeig ha explicat que n'hi ha que també es posposaran, mentre que d'altres es reformularan o es mantindran dins del calendari previst.