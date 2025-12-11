El Govern instal·la tanques al perímetre del radi de 6 km de la pesta porcina per intensificar les captures de senglars
Ordeig diu que en els pròxims dies es convocarà la Taula del Senglar on es proposarà el calendari d'actuacions del 2026
El Govern ultima aquest dijous el tancament perimetral, amb "tanques i altres barreres físiques", del radi de 6 km on es va detectar la pesta porcina africana (PPA) per poder intensificar les captures i sacrificis de senglars. Ho ha explicat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que ha indicat que les actuacions es faran entre el radi dels quilòmetres 4 i 6 per "tenir una zona de seguretat sense animals que puguin contagiar a banda i banda". Ordeig també ha explicat que en els "pròxims dies" convocaran la Taula del Senglar, on es presentarà una proposta del calendari d'actuacions per al 2026. També ha explicat que la República Dominicana ha acceptat la regionalització provincial del comerç de carn de porc.
Agricultura i ramaderia
