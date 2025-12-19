El Ministeri d’Agricultura confirma un nou cas de senglar positiu de PPA i eleva el total a 27
Tots els animals detectats amb el virus estan situats dins del primer radi de sis quilòmetres de l'origen del brot
El Ministeri d’Agricultura confirma un nou cas de senglar positiu amb el virus de la pesta porcina africana (PPA) i eleva el total a 27, segons ha informat en un comunicat aquest divendres. Tots els animals amb la malaltia estan dins del primer radi de sis quilòmetres on es va detectar el brot.
El Laboratori Central de Veterinària d’Algete ha analitzat uns altres 193 cadàvers d’animals silvestres trobats morts al medi natural o a carreteres i vies ferroviàries en un radi de 20 quilòmetres del primer focus, que han resultat negatius. Els controls que s’han realitzat a les 55 granges ubicades a la zona continuen sense detectar simptomatologia ni lesions relacionades amb la PPA.
