Els experts de la CE no han pogut identificar “cap ruta òbvia” de fuita de la pesta porcina de l’IRTA
L’informe preliminar recomana analitzar i comparar “altres brots” i virus “rellevants disponibles”
Els experts de la Comissió Europea no han pogut identificar “cap ruta òbvia” de fuita de la pesta porcina africana (PPA) de l’IRTa-CResA. En un informe preliminar, la missió d’experts europeus (EUVET) assegura que “no ha pogut identificar cap ruta obvia a través de la qual el virus s’hagués escapat de les instal·lacions de l’IRTA-CReSA”. Les anàlisis fetes “no permeten identificar l'origen del virus a causa de la manca de soques estretament relacionades a les bases de dades”, diuen. Aquestes anàlisis, però, van permetre la identificació de “marcadors genètics en els genomes virals seqüenciats”. “Aquests marcadors podrien ajudar a rastrejar l'origen del virus si es disposa d'altres dades de seqüència”, apunten.
Per això, els experts recomanen realitzar la seqüenciació i l'anàlisi de seqüències a partir de mostres recollides d'“altres brots”, la seqüenciació i l'anàlisi de seqüències de “virus rellevants disponibles” a l'IRTA-CReSA i comparar les seqüències amb seqüències que seran proporcionades per “altres laboratoris de Barcelona, Catalunya i Espanya en general”. També recomanen “implementar una PCR en temps real per a la detecció i el cribratge de la deleció observada a l'extrem 5' del genoma del virus” i utilitzar “l'enfocament multigènic establert per cribrar estocs i mostres”.
Brussel·les avala la resposta de l’IRTa-CResA
Els experts avalen les mesures de bioseguretat del centre i diu que “el laboratori és conscient del risc que el virus escapés de les seves instal·lacions i ha establert una anàlisi dels punts crítics i dels protocols”. L’informe indica que hi va haver “un incident rellevant amb el digestor” al novembre, es va gestionar “adequadament i es va discutir de manera molt transparent”. “És molt poc probable que això estigui relacionat amb el brot, ja que es van prendre les mesures necessàries i el moment no coincideix amb l'inici del brot, que es va produir anteriorment a causa de la troballa de carcasses de senglar positives per PPA”, ressalten.
agències