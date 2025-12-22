Unió de Pagesos alerta que el preu del blat tou cau un 41% i el de l’ordi, un 43%
El sindicat reclama ajuts per pal·liar les pèrdues del cereal malgrat la bona collita d'enguany
Unió de Pagesos denuncia que la pagesia professional cerealista a Catalunya tancarà la campanya amb pèrdues malgrat la recuperació de la producció. "En un any amb unes collites força acceptables tindrem un dels pitjors anys que recordarem", ha afirmat aquest dilluns el responsable de Cereals i Herbacis, Santi Caudevilla. Segons les dades del sindicat, el preu del blat tou ha caigut un 41,18%, el de l'ordi un 43,43% i el del blat de moro un 33,39% respecte a la campanya del 2022. Per tot plegat, el sindicat demana al Ministeri d'Agricultura que plantegi a Europa articular la reserva de crisi per fer front al desajust de mercat i, al Departament d'Agricultura, que articuli un ajut de minimis per cobrir l'increment de costos de producció.
Caudevilla ha assenyalat que els preus han baixat a causa d'una collita "rècord" arreu del món, per la reducció de la cabana ramadera a escala global i per l'increment de costos, que es xifra en uns 100 euros per hectàrea en els conreus cerealístics en el secà i uns 250 euros per hectàrea en el regadiu. D'altra banda, el sector també dona per fet que la pesta porcina africana (PPA) arrossegarà el preu del pinso a la baixa i això es traduirà en "pèrdues molt greus" per als productors de cereal.
Un desajust de mercat
Unió de Pagesos constata que el preu del producte importat és a la baixa i no se li poden sumar els majors costos i menor producció que té la pagesia europea, especialment la cerealista, respecte als competidors com Brasil, Argentina, els Estats Units, Canadà, Ucraïna o Rússia. A més, denuncia que el preu s'ha vist influenciat pels efectes de la guerra a Ucraïna i pel fet que el sector encara no s'hi hagi adaptat.
Al novembre la Unió de Pagesos ja va demanar al Ministeri d'Agricultura que plantegés a Europa la necessitat d'articular la reserva de crisi per fer front al desajust del mercat del cereal que imposa l'actual preu internacional, que és el que marca el preu a la pagesia. A més, el sindicat demana al Departament d'Agricultura un ajut de minimis per cobrir l'increment de costos de producció patit pel sector, el sembrat de cereal a la DUN 2025 i que estigui en mans d'agricultors professionals.
El sindicat alerta dels efectes negatius sobre els productors de conreus extensius, els quals ja han de fer front a la fauna salvatge, a la burocràcia i a l'envelliment dels professionals. "Moltes zones es deixaran de cultivar i es convertiran en un cau perfecte perquè els incendis s'escampin", ha alertat Caudevilla. En aquest sentit, UP constata que les pluges afavoriran la frondositat dels boscos i que l'herba creixi en zones abandonades, i que això dispararà el risc d'incendis.