SANITAT
L’auditoria conclou que les instal·lacions de l’IRTa-CReSA són “adequades i segures”
Ordeig espera la seqüenciació del virus per determinar l’origen del brot de pesta porcina africana. El Govern llança un pla per augmentar la vigilància i la bioseguretat de les explotacions
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va explicar ahir que l’auditoria feta per un grup d’experts sobre el IRTa-CReSA, format per quatre professionals externs al centre i dos més d’interns, “valida les instal·lacions, protocols i forma de treballar” del centre. El document assenyala que les instal·lacions “són adequades per al nivell 3 de contenció biològica i, per tant, aptes per al treball segur amb el virus de la pesta porcina africana (PPA)”. A més, valida els sistemes de bioseguretat, gestió interna, formació de personal, control d’accessos, gestió de residus i protocols d’enviament de mostres, així com “el compliment de la normativa europea i internacional”. En aquest sentit, va apuntar que els resultats d’aquesta investigació van en la mateixa línia de les conclusions dels “màxims experts” de la Comissió Europea i del ministeri, afegint que “no hi ha cap evidència” que apunti al laboratori com l’origen del brot. Així, va emplaçar a esperar els resultats de la seqüenciació que compararà genèticament el virus dels animals afectats amb l’ADN del virus investigat al CReSA per “descartar hipòtesis” i determinar-ne l’origen. “Si no coincideixen, es podrà descartar definitivament”, va asseverar.
El conseller va assenyalar que fins al moment s’han trobat 27 positius dels 432 animals analitzats, un 6% del total, i que en els últims 11 dies, només hi ha hagut un positiu en els 240 animals analitzats.
Paral·lelament, va explicar que la Generalitat ha creat el pla de bioseguretat 360, que té l’objectiu d’“augmentar la vigilància i bioseguretat” de les explotacions porcines i tota la cadena de valor del sector. “Hem treballat per fer un reforç de la bioseguretat a les nostres granges”, va dir el conseller, que va traslladar que el pla compta amb 12 mesures per respondre a l’augment de la pressió sanitària, canvi climàtic i globalització com factors de risc per al sector, entre les quals hi ha fer una anàlisi de risc de les explotacions, treballar amb els transportistes per reforçar la desinfecció i les garanties en el transport, o la creació d’una comissió tècnica amb el sector per treballar conjuntament les mesures i fer seguiment.
També es crearà un espai perquè totes les administracions acordin les actuacions necessàries, es revisaran les enquestes de bioseguretat anuals, els autoconsums o estudiaran bones pràctiques utilitzades en altres països.
El Canadà aplicarà la regionalització per a les exportacions
El Canadà va informar ahir les autoritats espanyoles que mantindrà les importacions de porc procedents d’Espanya, amb restriccions a un radi de 20 quilòmetres al voltant del focus originat a la província de Barcelona després de detectar-se els casos de pesta porcina africana (PPA). D’aquesta forma, el Canadà s’uneix a països com la Xina o el Regne Unit, que havien confirmat que acceptaven la regionalització de les importacions, com és el cas del país asiàtic, un dels principals mercats per al porcí estatal, mentre que el mercat britànic aplicarà les mateixes normes que la Unió Europea per salvar les exportacions de porcí i es mantindran “totalment oberts” a excepció del perímetre dels 20 quilòmetres determinats per la mateixa UE. Les vendes a l’exterior del sector espanyol van assolir el 2024 els 8.783 milions d’euros, dels quals uns 5.100 milions es van generar en els mercats comunitaris.