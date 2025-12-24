AGRICULTURA
El clima s’acarnissa amb els cultius
Aquest any a Lleida s’han registrat fins a 19 tempestes de pedra. La baixada del preu del porc per la pesta porcina, el cop més gran per a la ramaderia
Enguany el clima ha castigat els agricultors de la demarcació de Lleida amb 19 tempestes de pedra que han danyat en una mesura o una altra tota mena de collites. Per la seua part, el sector ramader s’ha vist afectat en primer lloc per la dermatosi nodular contagiosa en el boví, pel confinament de les gallines a causa de la grip aviària i pel brot de pesta porcina africana detectat a finals de novembre a Collserola, que va fer caure els preus a la llotja de Mercolleida en més de 26 cèntims en tan sols deu dies.
El 19 d’abril les comarques de Ponent van patir la primera tempesta de pedra, que va afectar especialment cultius de fruita dolça de les comarques del Baix Segre i del nord del Segrià. Fins al mes d’octubre la van seguir divuit més que van castigar tota mena de cultius al llarg de tot el pla, des del cereal fins l’oliverar. De fet, l’ADV Terres de Lleida i el Meteocat van afirmar en el seu balanç que aquesta havia estat una temporada de tempestes històrica. Apunten al canvi climàtic com a principal factor d’aquest increment de fenòmens, que va acompanyat d’un augment de la mida de les pedres, amb fins a 3 centímetres de diàmetre, així com d’una anticipació en el calendari. A l’octubre la detecció d’un primer cas de dermatosi nodular contagiosa en una granja de vaques de Castelló d’Empúries va posar en alerta el sector a Lleida i la Generalitat va començar a vacunar els caps de bestiar per evitar la propagació de la malaltia. A mitjans de novembre, el Govern va ordenar confinar totes les aus de corral com a mesura preventiva per provar de controlar la grip aviària, després de detectar-se focus per tot Espanya. El cop més dur per al sector ramader lleidatà, tanmateix, va arribar a finals del mateix mes, quan es van detectar diversos senglars morts per pesta porcina africana (PPA), una malaltia absent a Espanya des de feia 31 anys, a Collserola. A començaments d’aquest mes els efectes del brot van començar a colpejar al sector, quan Mercolleida, la llotja de preus del porcí a nivell estatal, va anunciar la baixada més gran del preu de la carn de porc des de l’entrada de l’euro (2001), de 10 cèntims per quilo. Després de dos baixades consecutives de 10 cèntims per quilo, la llotja va moderar la caiguda en les següents juntes pels símptomes de control que existeixen sobre la crisi i pel fet que cap explotació no s’ha vist afectada.