El Govern convoca les eleccions agràries per al 27 de febrer
La votació determinarà la representativitat de les organitzacions professionals del sector
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat per al 27 de febrer les Eleccions Agràries, que han de determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya i consolidar la participació del sector en els òrgans de consulta i interlocució amb el Govern, segons ha informat en un comunicat. La secretària general del Departament, Cristina Massot, ha destacat que "les eleccions agràries són la via per donar veu al conjunt del sector agrari català i per assegurar que les decisions que es prenen comptin amb una representació legítima i fidel a la realitat del territori". La data de les eleccions es va acordar a la Taula Agrària del 14 de juliol.
La campanya electoral durarà quinze dies naturals: s'iniciarà a les 0.00 hores de l'11 de febrer i acabarà a les 24.00 hores del 26 de febrer de 2026.
La jornada de votació serà el 27 de febrer entre les 9.00 h i les 19.00 h, a les meses electorals distribuïdes arreu del país.
El cens electoral es publicarà el 20 de gener, mentre que el termini per presentar candidatures estarà obert entre el 2 i el 12 de gener.
La proclamació oficial de les candidatures admeses i no admeses es farà el 19 de gener.
Els electors podran votar de manera presencial a la mesa electoral corresponent o bé mitjançant el vot per correu, que s'haurà de demanar personalment a les oficines comarcals del Departament d’Agricultura entre el 26 de gener i el 5 de febrer. L'enviament del vot s'haurà de fer a través de les oficines de Correus fins al 26 de febrer. Massot ha fet una crida a la participació subratllant que com més alta sigui "més forta i representativa serà la veu del sector agrari en els espais de decisió".
Subvencions i límit de despeses electorals
La convocatòria preveu una dotació màxima de 318.547 euros en subvencions per a les organitzacions, coalicions i agrupacions independents que concorrin a les eleccions, que es distribuiran en funció del percentatge de vots vàlids obtinguts, sempre que aquest sigui igual o superior al 3%. El límit de despeses electorals per a cada candidatura s’ha fixat en 238.910 euros.
El Departament també podrà concedir bestretes a les organitzacions que hagin obtingut representació en les darreres eleccions a cambres agràries.