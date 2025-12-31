RAMADERIA
El virus de pesta porcina africana trobat a Cerdanyola no va sortir del laboratori del CReSA
L’IRB assenyala que seria una nova variant i que està pendent de confirmació pel ministeri. Ordeig insisteix a cridar a la prudència ja que queden altres hipòtesis obertes sobre l’origen
L’Institut de Recerca en Biomedicina (IRB) ha conclòs que la variant del virus de pesta porcina africana (PPA) trobada en els senglars morts a Cerdanyola no és la mateixa que amb la que treballava l’IRTA CReSA. Així ho va anunciar ahir el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, en roda de premsa després de rebre la seqüenciació del virus per part d’aquest laboratori.
L’IRB va rebre 19 mostres del CReSA, de les quals ja n’ha analitzat 17, i dos estan pendents, encara que porten més de 5 anys congelades. Feta l’anàlisi, el laboratori ha pogut comprovar que l’ADN no coincideix i creu que es tracta d’una nova variant. Ara, el Govern enviarà els resultats, que encara no són concloents, al ministeri d’Agricultura perquè faci l’informe oficial.
Aquesta conclusió deriva d’una de les línies d’investigació que va obrir la Generalitat per esbrinar l’origen del brot, amb l’auditoria de l’IRTA, que va concloure que les instal·lacions eren segures. “Estem fent el que toca”, va dir Ordeig, encara que va insistir a demanar prudència i va recordar que existeixen altres línies d’investigació obertes.
En una trobada prèvia amb periodistes, la secretària general d’Agricultura, Cristina Massot, i el professor de l’IRB i del BSC, Toni Gabaldón, van explicar que l’informe de l’IRB no permet a la Generalitat concloure que el virus no sortís de l’IRTA CReSA, ja que l’informe final l’ha d’emetre el laboratori de referència europeu.
Així, cap de les mostres que ha analitzat el laboratori català, que són totes les variants amb què treballava el centre d’investigació, no coincideix amb les dels dos primers senglars morts de Cerdanyola. Tampoc no coincideix amb cap de les 800 variants que circulen actualment pel món, encara que la més semblant és la de Geòrgia, però amb 27 mutacions.
Per aquesta raó, l’IRB creu que es tracta d’una variant nova poc virulenta que s’ha creat per mutació. Davant d’aquest escenari, Gabaldón va dir que és possible que l’origen del brot no arribi a saber-se mai amb certesa, i que només es tinguin hipòtesis.
El conseller va explicar que es mantenen els 29 positius que el ministeri d’Agricultura va anunciar dilluns, i va reiterar que és “normal” que surtin més positius.
Aixi mateix, pel que fa a l’exportació, va recordar que el 80 per cent dels mercats internacionals estan reoberts i regionalitzats.
Grip aviària
La Generalitat ja ha abonat 4,8 milions d’euros en indemnitzacions als ramaders afectats pel brot de dermatosi nodular contagiosa, compensant 13 de les 17 explotacions afectades, mentre que la resta es pagarà en els propers dies. Les restriccions imposades per contenir el focus sanitari continuen aixecant-se de forma progressiva: el 26 de desembre es van retirar les limitacions al radi de Cassà de la Selva. A més, està previst que el 8 de gener s’aixequin les restriccions al radi de Castelló d’Empúries, amb l’excepció d’una part del territori conjunta amb França a causa de deteccions de la malaltia al país veí.
D’altra banda, el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va dir que se segueix amb el sacrifici a la granja de gallines de Bellpuig afectada per grip aviària i que les granges analitzades en un radi de 10 quilòmetres han donat totes negatiu.