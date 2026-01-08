AGRICULTURA
Creen una taula per decidir accions contra la sobrepoblació de senglars
Catalunya té una densitat mitjana de 6,3 senglars per quilòmetre quadrat, amb una població reproductora de 125.000 exemplars i pics que arriben a 180.000. Només el 2024, aquesta espècie va estar implicada en més de 3.400 accidents en carreteres i vies ferroviàries, a més de causar danys en cultius i riscos sanitaris. Això ha fet que la Generalitat hagi posat en marxa la Taula Estratègica del Senglar, un òrgan de coordinació que es reunirà dos vegades a l’any per abordar la sobrepoblació i els problemes que genera.
El fòrum integra administracions, sector primari, comunitat científica, sector cinegètic, entitats, sindicats i gestors d’infraestructures per decidir mesures de prevenció i control efectives. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va presidir ahir la primera taula i va destacar que l’objectiu és avançar cap a una gestió sostenible dels senglars.
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va destacar que la caça continua sent l’eina principal de control. En la temporada 2024-2025 es van capturar més de 63.000 senglars.
En la reunió va participar el president de JARC, Joan Carles Massot, que la va valorar positivament, però va exigir “passar a l’acció” i aplicar les mesures que s’acordin “de la mà” de les federacions de caça.