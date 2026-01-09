Els pagesos se senten "venuts" pels governs i lamenten l'aval de la UE a l'acord amb Mercosur
El sector manté els talls de carreteres, entre elles l'A-2 a Fondarella, i avisa de més protestes
El sector agrícola català ha rebutjat que la Unió Europea hagi avalat la signatura de l'acord comercial amb els països del Mercosur. Concentrats en diverses carreteres des de dijous, els pagesos se senten “venuts” pels governs català i espanyol, especialment perquè l'Estat ha recolzat el pacte. En declaracions a l'ACN des de diversos punts del territori, han dit que estan “més emprenyats que abans”, tot i que alguns esperen "forçar un gir inesperat" en un context marcat per la reunió d’aquest divendres amb el conseller Òscar Ordeig. El sector també ha amenaçat de mantenir les mobilitzacions fins dilluns, quan es podria signar l'acord. Segons l’última actualització de Trànsit, continuen tallades l'AP-7, l'A-2, la C-16 i el port de Tarragona.
En concret, els talls dels pagesos es concentren a l’AP-7 entre Figueres i Vilademuls, l’A-2 entre Bell-lloc d’Urgell i Mollerussa i la C-16 entre Casserres i Berga. Així mateix, la circulació ha quedat restringida als camions a l’N-II entre Bàscara i Pontós i a la GI-513 a Cornellà de Terri.
Agricultura i ramaderia
Ordeig demana “responsabilitat”
En aquest context, el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, es reunirà aquest divendres a la tarda a Reus amb representants del sector agrari per escoltar de primera mà les seves demandes i abordar els temes que han motivat les mobilitzacions d’aquests dies.
En roda de premsa aquest matí, ha demanat “responsabilitat” als pagesos mobilitzats i ha alertat que estan posant en risc el subministrament de pinso a les granges del sector ramader amb el bloqueig del port de Tarragona.
Magnitud de l'acord
La firma del pacte comercial que ha avalat la UE suposarà l'eliminació gradual dels aranzels sobre el 91% de les exportacions de la UE al Mercosur i al 92% de les exportacions del Mercosur a la UE
La Comissió Europea ha defensat des d'un inici que l'acord beneficiarà els sectors europeus de l'automoció, la maquinària, la indústria farmacèutica o el tèxtil, alguns dels quals exporten als països de Sud-amèrica amb aranzels de fins al 35%. Pel Mercosur, facilitarà l'entrada al bloc europeu de productes com la carn, el sucre, l'arròs o la soja.
La seva posada en marxa afectaria dos mercats que junts sumen més de 700 milions de persones i que, segons dades de l'executiu comunitari, generen més de 65.000 milions d'euros en exportacions anuals.
L'executiu d'Ursula von der Leyen també defensa que les més de 60.000 companyies de la UE que exporten al Mercosur s'estalviaran aranzels per un total de 4.000 milions d'euros anuals.