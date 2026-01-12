AGRICULTURA
Ordeig ofereix als pagesos un front comú amb la Generalitat davant del pacte de Mercosur
Proposa als agricultors que segueixen mobilitzats acordar una plataforma reivindicativa i traslladar-la al Govern central i a Brussel·les. Piquets de Revolta Pagesa mantenien ahir a la nit talls en 5 carreteres
La Generalitat va oferir ahir als agricultors que mantenien tallades diverses carreteres fer un “front comú” de demandes davant del Govern espanyol i la CE (Comissió Europea) arran de la firma de l’acord comercial amb Mercosur. Així ho va anunciar el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se amb una representació dels pagesos mobilitzats a Bàscara (Alt Empordà) i plantejar-los que aixequessin el bloqueig de carreteres.
Ordeig va explicar que convocaran “aquesta mateixa setmana” una reunió de totes les organitzacions agràries per definir quines demandes portaran a Madrid i Brussel·les. “Clàusules mirall, control de fronteres, clàusules de salvaguarda, un fons econòmic...”, va recitar com a exemples el conseller, que es va comprometre a reunir-se amb els pagesos mobilitzats, així com amb la resta d’organitzacions agràries amb representació, i a facilitar un encontre amb tots els eurodiputats catalans perquè es puguin traslladar peticions al Parlament Europeu.
Ordeig també va confirmar que els representants del sector agrari podran reunir-se pròximament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
El responsable d’Agricultura, que va fer una crida als catalans per “consumir producte local” i va anunciar noves campanyes per promoure aquest consum, va apuntar la possibilitat de plantejar a les organitzacions agràries amb representació d’àmbit estatal que assumeixin les mesures pactades a Catalunya per fer front als efectes de l’acord comercial amb Mercosur i les defensin davant del ministeri del ram.
“Demanem aixecar els talls de carretera i anar als espais on toca a debatre tots els reptes que tenim. És necessari fer un front comú i cedir, tots junts”, va dir Ordeig, que va agrair als agricultors el to pacífic i l’absència d’incidents en les manifestacions.
El portaveu de Revolta Pagesa a Girona, Jordi Ginebreda, va explicar que traslladaran la proposta als talls que segueixen en marxa per decidir en assemblea si les propostes de la Generalitat tenen prou entitat per aixecar la protesta. Els talls seguien ahir a la nit a l’AP-7 a Borrassà, la C-16 a Berga, l’N-II a Bàscara i l’A-27 i la C-38 al coll d’Ares.
La contrapartida consisteix en el fet que “la UE liberalitzarà el vuitanta-dos per cent de les importacions agroalimentàries procedents del bloc de Mercosur i imposarà contingents aranzelaris per a aquells productes més sensibles”, a la qual cosa se suma que “les importacions procedents de Mercosur hauran de continuar complint els exigents estàndards de seguretat alimentària de la UE”. Els agricultors de la UE temen una entrada de vegetals i productes carnis més barats que els locals per l’acord.
El Govern central afirma que l’acord afavoreix l’exportació de vi i oli
L’acord comercial entre els espais econòmics de la UE i Mercosur, integrat per les principals economies de Llatinoamèrica, que sumen 290 milions de consumidors potencials, consisteix bàsicament a reordenar les traves aranzelàries i altres limitacions al comerç internacional. Segons el ministeri d’Economia, Mercosur liberalitzarà el 93% de les importacions, cosa que obre “aquest enorme mercat per a sectors molt rellevants per a Espanya, com oli d’oliva, vi, formatges, fruites i hortalisses o porcí”.