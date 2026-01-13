Mercadona compra més de 10 milions de quilos de pera de Lleida durant el 2025
La cadena de supermercats destaca la "qualitat del producte" i la "bona acceptació que ha tingut per part dels clients"
La cadena de supermercats i de venda online Mercadona va comprar 10,2 milions de quilos de peres procedents de les comarques de Lleida durant l’any 2025. La companyia comercialitza diferents varietats de pera com la conferència, que es pot trobar als lineals de Mercadona al llarg de tot l’any, l’ercolina i la llimonera. En el cas de la pera ercolina i de la llimonera, la campanya va començar l’estiu passat i s’allargarà, aproximadament, fins a finals d’aquest mes de gener.
Així, la companyia comercialitza peres cultivades en camps de les comarques lleidatanes gràcies als acords que manté amb Nufresco (amb seu a Mollerussa), Catafruit (La Portella), Apetit Fruits (Bellpuig), Novacoop Mediterranea (formada per Fruits de Ponent i ActelGrup) i Greenfarmers (Albatàrrec), tots proveïdors especialistes que proveeixen la cadena d’aquesta fruita.
Segons la companyia, aquest volum de compres ha estat possible gràcies a la qualitat del producte i a la bona acceptació que ha tingut per part dels clients.
Suport al teixit productiu de Catalunya i aposta pel sector primari
Mercadona defensa que la seua aposta per la pera de les comarques de Lleida, en les seves diferents varietats, se suma a la que també s’ha fet amb altres fruites de llavors i de pinyol d’origen local que la cadena serveix en les seves botigues com ara pomes, préssecs, nectarines i figues.
Així, per exemple, en el cas concret de les figues la companyia ha comprat a Figs Fruits (amb seu a Alguaire) i a La Coma Fruits (Soses) 800.000 quilos de figa negra procedents de camps de les comarques de Lleida i de les Terres de l’Ebre per a la campanya de l’any 2025. Actualment, el 85 % de l’assortiment total de la companyia és d’origen Espanya.