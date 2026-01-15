AGRICULTURA
Ordeig preveu redactar amb el sector mesures per afrontar Mercosur
Document per a la UE per tal de minimitzar l’impacte sobre els pagesos. UP demana al Govern defensar la producció local i prepara noves mobilitzacions
El conseller d’Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, va anunciar ahir que convocarà “durant els propers dies” una reunió de la Taula Agrària per elaborar amb el sector agrari un document per traslladar a Brussel·les mesures per minimitzar l’impacte de l’acord entre la Unió Europea (UE) i Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguai i Uruguai) per als agricultors europeus.
Ho va dir en una atenció als mitjans, després de reunir-se amb representants d’Unió de Pagesos, JARC, Asaja i UPA a la reunió extraordinària de la Taula Agrària, un òrgan de diàleg i col·laboració entre el departament d’Agricultura i les principals organitzacions del sector agrari a Catalunya.
“Els acords comercials poden sumar, però sí que hi pot haver sectors que es vegin perjudicats”, va alertar Ordeig, que va enumerar mercats com l’oleícola, el vitivinícola, el de la carn porcina i bovina, el de cereals o el de la fruita.
La coordinadora nacional d’UP, Raquel Serrat, va demanar a la Generalitat estratègies per defensar la producció local davant de l’acord de la Unió Europea amb Mercosur, alhora que va confirmar les diferents mobilitzacions que tindran lloc pròximament al territori per reclamar “ajuts reals” per al sector, dins de la campanya Pagesia o Foc.
D’altra banda, el conseller va recordar que avui dijous s’abonaran 1,5 milions d’euros a les explotacions afectades pels casos de dermatosi nodular contagiosa (DNC), que completarien els 4,8 milions pagats anteriorment.
I sobre el focus de grip aviària a Bellpuig, va afirmar que, si no apareixen nous positius, s’aixecaran totes les restriccions de la zona d’influència el proper 11 de febrer, una vegada finalitzades les tasques de neteja i desinfecció.
Denuncien que falten 19 milions de la Llei de Fons Agraris
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) va alertar ahir que el departament d’Agricultura no ha aclarit encara a què s’han destinat els 19 milions d’euros previstos per la Llei de Fons Agraris, aprovada pel Parlament de Catalunya, que destina 45 milions d’euros anuals a joves agricultors, ramaders professionals i explotacions agràries prioritàries (EAP). “Després de reiterades preguntes sense resposta”, JARC considera que això podria ser “una desobediència a la llei” i, si no s’aclareix, valorarà emprendre accions legals.