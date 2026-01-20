Desenes de tractors bloquegen l’entrada del Parlament Europeu a Estrasburg per protestar contra el Mercosur
Asaja demana als eurodiputats catalans que votin a favor de portar l'acord comercial al TJUE
Desenes de tractors han bloquejat l’entrada del Parlament Europeu a Estrasburg per protestar contra els acords comercials amb el Mercosur i amb el Marroc. Agricultors i ramaders europeus s’han manifestat davant l’Eurocambra per pressionar els eurodiputats. En declaracions a l’ACN, José Maria Castilla, director de l'oficina a Brussel·les l'Associació Agrària de Joves Agricultors Asaja, ha demanat als representants catalans que votin a favor de portar l’acord del Mercosur al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Castilla ha reiterat que és “molt perjudicial per als agricultors i ramaders del Mediterrani”. “N’estem fins als pebrots”, ha reblat.
El Parlament Europeu pot obstaculitzar l’entrada en vigor del Mercosur si dimecres decideix portar-lo al TJUE. L’executiu comunitari vol l’aval dels eurodiputats per aplicar-lo provisionalment, però no ha descartat tirar endavant sense la cambra, tal com permeten els tractats.
Protesta a Estrasburg
Agrupacions d’agricultors italians, irlandesos, espanyols, francesos i polonesos, entre d’altres, s’han concentrat a les portes de la seu del Parlament Europeu aquest dimarts al matí per exigir a la cambra que s’oposi a l’acord del Mercosur. Entitats com Asaja o Via Campesina s’han desplaçat fins a Estrasburg per afegir pressió als eurodiputats.
“Demanem als eurodiputats que defensin la democràcia, la legalitat i l’estat de dret a la UE votant el dimecres a favor d’una proposta per sol·licitar al TJUE que verifiqui la legalitat del Mercosur”, diu Via Campesina en un comunicat.
Malestar pel Mercosur
La Unió Europea va firmar dissabte passat l'acord comercial amb Mercosur després de més de 25 anys de negociacions i malgrat l'oposició de la pagesia i d'estats membres com França o Polònia. L'acord estableix l'eliminació gradual dels aranzels sobre el 91% de les exportacions europees als països del Mercosur (l'Argentina, el Brasil, el Paraguai i l'Uruguai) i sobre el 92% de les exportacions del Mercosur a la UE.
El sector agrari europeu veu amb temor l’entrada de productes sud-americans més barats que els hi facin competència. En un context de dificultats, la pagesia catalana avisa que l'acord UE – Mercosur pot tenir un efecte "devastador" en el sector i reclama "clàusules mirall". És a dir, que els béns importats s'hagin produït exactament sota els mateixos estàndards que els que s'apliquen als productes de la UE.
La Comissió Europea insisteix que tots els productes importats han de complir amb els estàndards europeus de seguretat alimentària, però davant la preocupació del sector, l'executiu comunitari ha promès canvis legislatius per impedir que "els pesticides més perillosos prohibits a la UE per motius sanitaris o mediambientals" no entrin a la UE en productes importats. També crearà un equip especial per augmentar els controls a les importacions.
A part del Mercosur i altres acords comercials, els agricultors també critiquen els canvis en la Política Agrària Comuna (PAC) de la UE prevista de cara al pròxim pressupost plurianual 2028-2024.