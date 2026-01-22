AGROSEGURO
La contractació de pòlisses agràries va créixer un 15% a Lleida el 2025
Fins a les 19.155, i el capital assegurat es va incrementar fins als 1.048 milions. Hi havia 283.085 hectàrees i 2,2 milions de tones de producció protegides
La contractació d’assegurances agràries a la demarcació de Lleida va créixer l’any passat un 15% respecte a l’anterior fins a assolir les 19.155 pòlisses subscrites, en el marc dels creixents reptes climàtics a què s’enfronten els agricultors. El capital assegurat, per la seua part, va créixer una mica més d’un 10%, passant dels 947 milions d’euros el 2024 als 1.048 milions el 2025, segons les dades ofertes per Agroseguro. Aquest increment ve marcat per un capital més gran assegurat a totes les produccions de màxima importància per al teixit econòmic de la província. El d’herbacis va ser el que més va créixer en capital, un 20%, arribant a sumar en total 253 milions d’euros. A aquest el van seguir el conjunt de les assegurances pecuàries, amb una pujada de l’11% i 340 milions de capital assegurat, i el dels fruiters, que va arribar als 375 milions després d’incrementar-se al llarg de l’any passat un 5%. A més, altres línies importants a Lleida, com la fruita seca, l’oliverar o el raïm de vi, també van presentar increments en el capital assegurat al llarg de la campanya.
Per la seua part, la superfície assegurada va créixer un 6% fins a les 283.085 hectàrees, i la producció protegida va assolir els 2,20 milions de tones (un 13% més que el 2024).
El total de capital cobert per l’assegurança agrària a Catalunya va ser de 1.784 milions d’euros, la qual cosa es tradueix en un creixement d’un 7,6% respecte al 2024 (1.657 milions de euros). Lleida és la província que concentra gairebé el 60% de les primes d’Agroseguro. A continuació se situen Barcelona (270 milions), Tarragona (250 milions) i Girona (216 milions).
En el conjunt d’Espanya la contractació d’assegurances agràries es va incrementar un 1% durant l’any passat, tant en primes, en què es van assolir els 1.029 milions d’euros, com en nombre de pòlisses, amb gairebé 380.000 de subscrites durant l’exercici. Amb 6,24 milions d’hectàrees, la superfície assegurada creix un 5%, i amb 42 milions de tones, la producció protegida va ser un 3% més elevada que durant el 2024.
Respecte als valors assegurats, Agroseguro bat rècord per onzè any, al créixer un 6%, fins als 19.332 milions.